Malattie cardiovascolari, al Senato il confronto sul Safe Hearts Plan: prevenzione e corretti stili Video News 12 Maggio 2026 17:57 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Porti, Basso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’ Video News Nastasi (Deloitte), ‘cantieristica nautica +5% tra il 2023-25’ Video News Giornata infermiere, Cappellacci (Fi) ‘mani e sguardi che rassicurano nei momenti più difficili’ Video News Pagani Isnardi (Confindustria nautica), ‘superyacht traino del settore, nel 2025 massimo storico’ Video News Formenti (Confindustria Nautica), ‘clientela piccole imbarcazioni risente dell’instabilità globale’ Video News Giornata infermiere, Schillaci ‘professionisti sempre più qualificati” Video News Giornata infermiere, Alvaro (Tor Vergata): ‘lauree magistrali cliniche svolta per professione’ Video News Giornata infermiere, Mangiacavalli (Fnopi) ‘con nuove specializzazioni più valore a professione’ Video News Mostre: Gruppo Lavazza lancia ‘Museo sospeso’ per una cultura più inclusiva Video News Rebuild 2026: ass. Marchiori, ‘Trentino si fa laboratorio del futuro dell’abitare’ Video News Rebuild 2026: Litt (Sinloc), ‘cresce l’attenzione per la casa in Europa e in Italia’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19.8 ° C 20.8 ° 18.8 ° 50 % 6.2kmh 40 % Mar 19 ° Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 15 ° Ultimi articoli Sport nazionale Malagò scioglie la riserva, domani mattina presenterà candidatura a presidenza Figc Lavoro Ai: a Roma la conferenza internazionale Cibb 2026 Lavoro Ai, L’esperto: “Reintegra decisa da Tribunale Genova inciderà su interpretazione norme” Demografica Doppio cognome in Italia: perché la tradizione resiste nonostante il cambio della legge? Cronaca Toscana, il maltempo concede una tregua ma tornano piogge e temporali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Porti, Basso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’ Video News Nastasi (Deloitte), ‘cantieristica nautica +5% tra il 2023-25’ Video news Video News Porti, Basso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’ Video News Nastasi (Deloitte), ‘cantieristica nautica +5% tra il 2023-25’