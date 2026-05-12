Mostre: Gruppo Lavazza lancia ‘Museo sospeso’ per una cultura più inclusiva Video News 12 Maggio 2026 16:01 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rebuild 2026: ass. Marchiori, ‘Trentino si fa laboratorio del futuro dell’abitare’ Video News Rebuild 2026: Litt (Sinloc), ‘cresce l’attenzione per la casa in Europa e in Italia’ Video News Rebuild 2026: Bonatta (Itas Assicurazioni), ‘opportunità di confronto e dialogo sul futuro Video News Il tartufo italiano guarda al futuro senza perdere le radici Video News Starmer sotto assedio: la crisi di Londra che può cambiare l’Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Sostenibilità: Travaglia (Nestlé), ‘progetto ReNest offre più consapevolezza e meno sprechi’ Video News Sostenibilità: al via a Milano ReNest, il viaggio nel futuro del cibo promosso da Nestlé Video News Sostenibilità: vicesindaca Scavuzzo, ‘con ReNest si accompagnano i più piccoli verso stili di vita Video News Sostenibilità: Biffi (Assolombarda), ‘progetto ReNest fa capire ai cittadini impegno imprese’ Video News Porti, Rixi: “L’Italia deve diventare la prima economia marittima d’Europa” Video News Porti, Deidda: “Serve un vero sistema Italia della portualità” Video News Porti, Cognolato: “Servono regole certe e una voce unica per il terminalismo” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19.8 ° C 20.8 ° 18.8 ° 50 % 6.2kmh 40 % Mar 19 ° Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 15 ° Ultimi articoli Euro Zoom Starmer sotto assedio: la crisi di Londra che può cambiare l’Europa – Ascolta Tecnologia Whatsapp, la funzione per silenziare le chiamate da numeri sconosciuti Lavoro Cni: “Rischio idrogeologico? Non solo fondi, da liberi professionisti ‘serbatoio competenze’ a cui gli enti locali dovrebbero maggiormente attingere” Tecnologia La tecnologia come aiuto per gli universitari, in Italia convinti 9 studenti su 10 Politica Latrofa (AU) traccia la rotta in Senato Accademico: “Meno teoria e più pratica per preparare gli studenti al lavoro” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rebuild 2026: ass. Marchiori, ‘Trentino si fa laboratorio del futuro dell’abitare’ Video News Rebuild 2026: Litt (Sinloc), ‘cresce l’attenzione per la casa in Europa e in Italia’ Video News Rebuild 2026: Bonatta (Itas Assicurazioni), ‘opportunità di confronto e dialogo sul futuro Video news Video News Rebuild 2026: ass. Marchiori, ‘Trentino si fa laboratorio del futuro dell’abitare’ Video News Rebuild 2026: Litt (Sinloc), ‘cresce l’attenzione per la casa in Europa e in Italia’ Video News Rebuild 2026: Bonatta (Itas Assicurazioni), ‘opportunità di confronto e dialogo sul futuro