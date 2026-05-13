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Nuova Alfa Romeo Junior: più tecnologia di serie

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Alfa Romeo aggiorna la gamma Junior introducendo una serie di contenuti tecnologici che diventano ora disponibili di serie sulle versioni centrali della lineup. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente il posizionamento del B-SUV del Biscione, puntando su comfort, assistenza alla guida e connettività senza obbligare il cliente a ricorrere ai pacchetti optional. 

Le novità riguardano in particolare gli allestimenti Sprint e Ti, che ora integrano una dotazione più ricca e completa. Sulle varianti ibride debutta di serie il volante in pelle con palette del cambio integrate, soluzione che accentua il carattere sportivo della vettura e migliora l’interazione con la trasmissione automatica. 

Tra gli aggiornamenti più importanti figurano anche l’Adaptive Cruise Control, il sistema Keyless Entry e la ricarica wireless per smartphone, elementi ormai sempre più richiesti nel segmento premium compatto.  

Alfa Romeo introduce inoltre la retrocamera a 180 gradi, i sensori di parcheggio a 360 gradi e il monitoraggio dell’angolo cieco, tecnologie che migliorano sicurezza e praticità nella guida urbana e nei lunghi trasferimenti. 

Completano il pacchetto gli specchi retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili, soluzione utile soprattutto nella stagione invernale e nelle manovre in spazi ridotti. 

L’allestimento Ti mantiene i propri elementi estetici distintivi, tra cui il body kit nero lucido e l’illuminazione ambientale interna, dettagli che contribuiscono a creare una maggiore differenziazione rispetto alla versione Sprint e a rafforzare il posizionamento più ricercato della variante superiore. 

Novità anche per la serie speciale collegata alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Con la conclusione dell’evento, Alfa Romeo cambia denominazione alla versione dedicata, che diventa ora Sport Speciale. Una scelta che richiama direttamente il patrimonio sportivo del marchio e la tradizione storica del Biscione. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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