Hantavirus, negativo il turista inglese in quarantena a Milano. Test per una donna ricoverata a Messina

(Adnkronos) – Sono risultati negativi al test per l’hantavirus il turista inglese in quarantena all’ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore. Lo apprende l’Adnkronos Salute.

Secondo quanto comunicato nella tarda serata di ieri dal ministero della Salute, l’uomo viene considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant’Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima dell’hantavirus, passeggero della nave da crociera Mv Hondius. L’Italia – ha spiegato il dicastero nella nota diffusa martedì – ha ricevuto dal governo britannico la segnalazione della presenza del turista sul suolo italiano e il ministero della Salute, con il supporto del ministero dell’Interno, ieri ha rintracciato l’uomo e ha contattato la Regione Lombardia che si è subito attivata. Il turista è stato trasportato all’ospedale Sacco di Milano per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell’11 maggio. Con lui al Sacco, per precauzione, anche un suo compagno di viaggio.

Sempre ieri sera, il ministero della Salute ha informato che in serata è stato richiesto ed effettuato un test per hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite e ieri è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento fiduciario.

La direttrice dello Spem, il Servizio epidemiologia e medicina preventiva, dell’Asp di Messina, Mariella Santoro ha reso noto che “la paziente turista argentina è tuttora ricoverata in isolamento in terapia intensiva al Policlinico di Messina”. Era ricoverata per una polmonite. “Non c’è la certezza di Hantavirus – dice – lo dirà lo Spallanzani di Roma. Per ora non è sicuro, é solo un sospetto”. Intanto, salgono a sei i casi sospetti di Hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti proprio su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma . E’ stato effettuato un test per l’hantavirus e il campione è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme a quello prelevato al venticinquenne calabrese, che si trova ora in isolamento fiduciario.

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