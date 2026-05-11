Hantavirus, l’Oms avverte: è più contagioso non appena compaiono i sintomi

(Adnkronos) – L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l’hantavirus, responsabile dell’epidemia a bordo della nave da crociera Mv Hondius, è più contagioso nelle prime fasi della malattia. Il virus si trasmette con maggiore facilità non appena compaiono i sintomi, rendendo necessaria la quarantena immediata dei contatti.

L’epidemia ha già causato 3 morti e ha acceso l’attenzione internazionale per il rischio di diffusione. Le persone evacuate dalla nave stanno rientrando nei Paesi di origine, dove sono state avviate misure di sorveglianza sanitaria.

Secondo Olivier Le Polain, responsabile dell’Unità di epidemiologia e analisi per la risposta dell’Oms, i primi istanti della malattia sono quelli con la contagiosità più elevata. L’agenzia Onu raccomanda la quarantena di 42 giorni per tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio presenti sulla nave al momento dello sbarco a Tenerife.

Il periodo corrisponde all’incubazione massima del virus Andes, l’unico ceppo di hantavirus noto per trasmettersi tra esseri umani. In media i sintomi compaiono dopo circa 3 settimane, ma possono iniziare in modo lieve con stanchezza e febbre bassa prima di aggravarsi.

Le Polain ha spiegato che il lungo periodo di incubazione significa che potrebbero emergere nuovi casi nei prossimi giorni. Per questo l’Oms invita a riconoscere, isolare e curare i casi ai primi segnali.

Sebbene le linee guida Oms prevedano 42 giorni di quarantena, ogni Paese applica protocolli diversi. Germania, Gran Bretagna, Svizzera e Grecia hanno scelto 45 giorni. Australia e Francia hanno fissato periodi minimi di 2-3 settimane, prorogabili. Gli Stati Uniti non hanno imposto la quarantena ai 17 passeggeri americani di ritorno, una scelta definita “rischiosa” dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Secondo l’Oms, la Mv Hondius ha rappresentato un ambiente favorevole alla trasmissione del virus sia per gli spazi chiusi che per la convivenza stretta tra passeggeri ed equipaggio.

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