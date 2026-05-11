Coach Gaspari ancora alla guida della Savino Del Bene Scandicci: la squadra correrà su 4 fronti

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley riparte da coach Marco Gaspari che guiderà la prima squadra anche nella stagione sportiva 2026-2027, proseguendo il proprio percorso alla guida del club in virtù dell’accordo biennale ufficializzato nel maggio 2025.
Il tecnico marchigiano, nato ad Ancona il 20 settembre 1982, continuerà dunque a sedere sulla panchina della Savino Del Bene Volley dopo essere approdato a Scandicci il 15 ottobre 2024, quando subentrò in corso d’opera alla guida della squadra.
Nella stagione 2024-2025 Gaspari ha condotto il club a raggiungere la prima storica Final Four di Cev Champions League, culminata con la partecipazione alla finale della massima competizione europea.
L’annata sportiva 2025-2026 ha rappresentato la prima stagione completa di Marco Gaspari alla guida della Savino Del Bene Volley, un percorso impreziosito da risultati di grande rilievo sia in ambito nazionale che internazionale.
In campionato, la formazione scandiccese ha chiuso la regular season di serie A1 al secondo posto in classifica, fermando poi il proprio cammino in semifinale dei play off scudetto. Grazie al piazzamento ottenuto, la Savino Del Bene Volley ha conquistato la qualificazione alla Cev Champions League 2026-2027, competizione che il club disputerà per la settima volta nella propria storia.
Sempre entro i confini nazionali, la stagione ha visto la Savino Del Bene Volley raggiungere per la prima volta la finale di Coppa Italia, un traguardo storico che consentirà alla società di prendere parte alla Supercoppa Italiana 2026, segnando la seconda partecipazione del club alla competizione.
In campo europeo, la squadra guidata da Gaspari ha bissato la partecipazione alla Final Four di Cev Champions League, confermandosi tra le migliori quattro formazioni del continente.
A livello mondiale, il risultato più prestigioso è arrivato nel dicembre 2025, quando la Savino Del Bene Volley ha conquistato il campionato mondiale per club Fivb a San Paolo, in Brasile, centrando il primo titolo iridato della propria storia.
Nella stagione 2026-2027 Marco Gaspari guiderà la Savino Del Bene Volley in quattro competizioni: serie A1, Coppa Italia, Cev Champions League e Supercoppa Italiana.
La società conferma così la volontà di dare continuità a un progetto tecnico che nelle ultime stagioni ha consentito alla Savino Del Bene Volley di raggiungere traguardi di assoluto prestigio.