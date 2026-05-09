L’orgoglio di Birindelli verso il Lecco: “Siamo vivi e affamati. Voglio una Pianese spensierata e senza rimpianti”

PIANCASTAGNAIO – Il traguardo più alto di sempre è stato raggiunto, ma la Pianese non ha alcuna intenzione di specchiarsi nei recenti successi. Messa in archivio la brillante e decisiva vittoria esterna per 2-0 contro la Juventus Next Gen, la formazione toscana si prepara a varcare le porte della fase nazionale dei Playoff Serie C Lavoropiù.

L’avversario designato per gli ottavi di finale è il Lecco. Il primo atto di questo doppio scontro andrà in scena domani sera, con fischio d’inizio fissato alle ore 20,00, sul prato del Comunale di Piancastagnaio. Il regolamento del torneo prevede una qualificazione decisa nell’arco di centottanta minuti: qualora al termine della gara di ritorno il risultato complessivo dovesse rimanere in parità, a strappare il pass per il turno successivo sarebbero i lombardi, in virtù del miglior piazzamento ottenuto alla fine della stagione regolare. Esiste un solo precedente ufficiale tra le due compagini, risalente all’annata 2019/20: in quell’occasione le zebrette si imposero per 3-1 in trasferta al Rigamonti-Ceppi, ma il match di ritorno non fu mai disputato a causa dell’interruzione dei campionati imposta dall’emergenza pandemica.

Alla vigilia dell’attesa sfida, l’allenatore bianconero Alessandro Birindelli ha tracciato la rotta in conferenza stampa, analizzando innanzitutto l’aspetto mentale del gruppo: “C’è grande entusiasmo e grande felicità”. Il tecnico ha poi approfondito il momento magico vissuto dall’ambiente: “Spesso la vita ti mette di fronte a momenti in cui c’è da lottare, combattere e stringere i denti, ma poi arrivano anche momenti di grande gioia, entusiasmo e soddisfazione come questi. Viviamo per emozioni del genere. Nello sport, l’entusiasmo e la voglia di vivere certe sensazioni ti fanno sentire vivo e spesso ti aiutano anche a percepire meno la stanchezza. Quando giochi tante partite ravvicinate, la fatica si fa sentire, ma risultati e gare come quella di Alessandria ti permettono di andare oltre. I ragazzi sono tornati ad allenarsi con grande entusiasmo e partecipazione. Stiamo cercando anche di recuperare energie emotive, perché servono tutte e abbiamo bisogno di tutti, come sempre”.

Passando all’analisi tecnico-tattica degli avversari, l’allenatore ha evidenziato le insidie della gara: “Affrontiamo una squadra forte, con grandi qualità e una fisionomia ben precisa. È una squadra che palleggia molto: è tra le migliori dei tre gironi per possesso palla, ma spesso utilizza il palleggio per cercare subito la verticalizzazione verso gli attaccanti. I due attaccanti si completano bene perché hanno caratteristiche diverse ma perfettamente compatibili. È una squadra dinamica, aggressiva, fisica ed esperta. Ha il giusto mix, altrimenti non sarebbe arrivata a giocarsi questa fase finale. Noi non possiamo fare calcoli, perché non siamo una squadra costruita per farli. Dobbiamo pensare una partita alla volta, anche se si tratta di un doppio confronto. Guardiamo alla gara di domani e poi penseremo a quella successiva”.

Infine, un richiamo ai valori fondanti che hanno spinto la Pianese fin qui: “Dovremo mettere in campo le stesse qualità che ci hanno contraddistinto per tutta la stagione: spensieratezza, che deve accompagnarci in queste partite che per noi rappresentano un premio, ma anche grande senso di responsabilità. I ragazzi lo hanno sempre dimostrato dalla prima giornata e sono sicuro che continueranno a farlo. Tutti vogliamo continuare questo percorso e vogliamo farlo senza rimpianti. Quando a fine partita ci guarderemo negli occhi sapendo di aver dato tutto, allora nessuno potrà rimproverarci nulla”.