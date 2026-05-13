Il secolo viola si accende al Franchi: a settembre la supersfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia

FIRENZE – L’attesa per il traguardo secolare del club viola inizia a prendere forma con un grande annuncio. Il prossimo martedì 2 settembre 2026, la cornice dello stadio Artemio Franchi ospiterà un match dal sapore unico: sul prato fiorentino incroceranno i tacchetti la Fiorentina All Stars e la selezione delle leggende di Operazione Nostalgia. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20,00, per quello che rappresenta il primo tassello svelato in anteprima per onorare la storia della società.

La squadra gigliata spegnerà formalmente le sue cento candeline il 29 agosto 2026. Per celebrare un secolo esatto di sport, identità e radicamento territoriale, è stato messo a punto un fitto cartellone di iniziative e progetti che si snoderanno lungo tutto l’anno. Firenze farà da palcoscenico principale a una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere l’intera tifoseria, dai supporter cittadini a quelli fisicamente più lontani.

L’organizzazione della prestigiosa partita commemorativa di settembre vede la stretta collaborazione con Operazione Nostalgia. Nata originariamente come una community sui social network, questa realtà si è rapidamente evoluta in un vero e proprio fenomeno di aggregazione culturale e sportiva. Portando dal mondo virtuale agli stadi fisici i volti storici del pallone, ha saputo radunare nel tempo oltre 150.000 spettatori complessivi nei suoi vari eventi.

Il sodalizio per questa speciale serata unisce due anime complementari: da un lato la lunghissima tradizione della Fiorentina, che rappresenta una delle piazze più rilevanti del calcio italiano, dall’altro la filosofia di Operazione Nostalgia, diventata ormai sinonimo di memoria sportiva condivisa e di ricerca dell’essenza più autentica del gioco.

Per i tifosi che vorranno assicurarsi un posto sugli spalti per questo tuffo nel passato, la mobilitazione partirà a breve. I biglietti saranno messi in vendita a partire dal 19 maggio 2026. Tutti i dettagli operativi e le istruzioni per le procedure di acquisto verranno diffusi attraverso i canali di comunicazione ufficiali della società viola.