Nautica: The Global Yachting Market, la cantieristica italiana segna un +5% nel triennio 2023-2025 Video News 13 Maggio 2026 10:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rebuild 2026: Cugno (Thales Alenia Space), ‘sempre un piacere discutere su aspetti comuni tra terra Video News Rebuild 2026: ass. Mazzoleni, ‘nuovo piano regolatore punta su equità e abitare sostenibile’ Video News Rebuild 2026: Burrelli (Anaci), ‘nuove case più ecologiche, digitali e accessibili soprattutto per Video News Rebuild 2026: ass. Amirante, ‘In Friuli nuove politiche abitative integrate per sostenere anche Video News Rebuild 2026: ass. Bottero, ‘a Lorenteggio 200 alloggi a consumo zero’ Video News Rebuild 2026: Camerano (Cdp), ‘puntiamo su service housing per sostenere mobilità e lavoratori’ Video News Giornata infermiere, Schillaci ‘professionisti sempre più qualificati” Video News Porti, Assiterminal celebra 25 anni: al centro riforma e futuro della portualità italiana Video News Tumori: immunoterapico tislelizumab approvato da Aifa per cancro a esofago, stomaco e polmone Video News Malattie cardiovascolari, al Senato il confronto sul Safe Hearts Plan: prevenzione e corretti stili Video News Porti, Basso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19.2 ° C 20.5 ° 17 ° 57 % 1.5kmh 40 % Mer 20 ° Gio 19 ° Ven 15 ° Sab 12 ° Dom 20 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Sirm: “Ai strumento anti liste d’attesa, 50% esami imaging per over70 non necessario” Tecnologia L’Italia in digitale nei blocchi di Pokémon Pokopia Tecnologia Android 17, tutte le novità tra IA e privacy Finanza Pastorello (Acea) avvisa: “Servono 100 miliardi in più di investimenti per il settore idrico” Italia Mondo Kate Middleton a Reggio Emilia: ecco il motivo della visita in città SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rebuild 2026: Cugno (Thales Alenia Space), ‘sempre un piacere discutere su aspetti comuni tra terra Video News Rebuild 2026: ass. Mazzoleni, ‘nuovo piano regolatore punta su equità e abitare sostenibile’ Video News Rebuild 2026: Burrelli (Anaci), ‘nuove case più ecologiche, digitali e accessibili soprattutto per Video news Video News Rebuild 2026: Cugno (Thales Alenia Space), ‘sempre un piacere discutere su aspetti comuni tra terra Video News Rebuild 2026: ass. Mazzoleni, ‘nuovo piano regolatore punta su equità e abitare sostenibile’ Video News Rebuild 2026: Burrelli (Anaci), ‘nuove case più ecologiche, digitali e accessibili soprattutto per