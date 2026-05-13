L’Italia in digitale nei blocchi di Pokémon Pokopia

(Adnkronos) – Pokémon Pokopia, capace di totalizzare oltre due milioni di copie vendute in appena quattro giorni, si è imposto non come un semplice spin-off, ma come una piattaforma di progettazione condivisa dove la lotta lascia spazio alla riqualificazione ambientale. In un mondo arido e privo di presenza umana, l’espediente narrativo vede un Ditto mutare in Allenatore per coordinare creature inedite, tra cui il Professor Tangrowth e la piccola Pallichu, in un’opera di ricostruzione che mescola meccaniche da simulatore di vita a una libertà creativa che richiama i grandi sandbox della storia recente.

In questo scenario, la community italiana si è distinta per un’iniziativa di mappatura e ricostruzione che ha trasformato il gioco in una sorta di museo a cielo aperto. Sotto la spinta dei content creator Ilias Cocchi Pontalti e Alessandra Biondo, noti rispettivamente come Gidano e Lightning 95, e con il supporto strategico del gruppo Animal Crossing Life, i giocatori hanno abbattuto le distanze geografiche per coordinare un cantiere digitale volto a celebrare l’architettura nazionale. Il risultato è un tributo al patrimonio artistico che sfrutta le potenzialità della terraformazione e della raccolta risorse per dare vita a complessi monumentali di estrema precisione geometrica.

L’impegno collettivo ha portato alla nascita di una versione virtuale del Colosseo, mastodontica struttura romana che ha richiesto la posa manuale di centinaia di blocchi di travertino digitale, seguita dalla riproduzione del Tempio della Concordia di Agrigento. Quest’ultimo ha visto i partecipanti lavorare su piante storiche reali per garantire una fedeltà strutturale assoluta, mentre il Ponte di Rialto ha rappresentato la sfida ingegneristica più complessa per via della necessità di manipolare l’ambiente acquatico e le pendenze del terreno.

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