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Pastorello (Acea) avvisa: “Servono 100 miliardi in più di investimenti per il settore idrico”

Finanza
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La crisi climatica è anche crisi idrica. Se pensiamo che nell’anno horribilis 2022 ci sono stati 300 eventi estremi in Italia che hanno colpito le città, l’agricoltura e messo in crisi l’industria, l’acqua ne è al centro perché è fonte di vita, ma anche di occupazione, industria ed economia”. Così Marco Pastorello, chief transformation officer di Acea, all’incontro “Energia e adattamento climatico, nuove sfide per le imprese”, organizzato da Intesa Sanpaolo a Milano. 

Per Pastorello, nel contesto internazionale l’acqua “è la nuova energia” ed è diventata “il nuovo collante dell’economia”, perché “tocca tutti i settori industriali”. Un cambio di prospettiva che richiama quanto accaduto negli ultimi decenni sul fronte energetico: “Vent’anni fa si è cominciato a dire che l’energia era il collante dell’economia. Oggi noi pensiamo che l’acqua sia il nuovo collante dell’economia”. 

Da qui la necessità di accelerare sugli investimenti infrastrutturali. “Se pensiamo che sul gas e sull’elettricità c’è un operatore unico che fa distribuzione nazionale, crediamo ci debba essere un focus sugli investimenti nelle infrastrutture, perché questa è una risorsa che, per quanto pubblica, deve essere trasportata e c’è un’industria dietro”, ha sottolineato il manager di Acea. 

Secondo le stime illustrate da Pastorello, “in Italia al 2040 servirebbero un centinaio di miliardi in più di investimenti anche nel settore idrico”. Una cifra che, secondo il chief transformation officer di Acea, evidenzia il ritardo accumulato dal Paese e la necessità di pianificare interventi strutturali per affrontare gli effetti della crisi climatica. L’Italia, ha concluso, “è uno di quei Paesi dove c’è molta attenzione anche dal punto di vista legislativo e regolatorio sull’acqua, ma serve fare molto di più”. (di Andrea Persili) 

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