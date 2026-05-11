Arte e tecnologia al Pont Neuf, il progetto di JR a Parigi

(Adnkronos) – Il panorama architettonico di Parigi si appresta a ospitare un intervento di trasformazione urbana che coniuga memoria storica e innovazione digitale. L’installazione, concepita come omaggio al quarantesimo anniversario dell’impacchettamento del Pont Neuf realizzato da Christo e Jeanne-Claude nel 1985, si estenderà su una superficie di 2.400 metri quadrati.

La struttura portante, un sistema gonfiabile a doppia parete costantemente ventilato, raggiungerà altezze variabili tra i 12 e i 18 metri, utilizzando circa 20.000 metri cubi d’aria come elemento architettonico principale. Questo approccio ingegneristico ha permesso di limitare il peso complessivo a sole 5 tonnellate, riducendo drasticamente la necessità di trasporti pesanti e l’impatto sulle fondamenta storiche del ponte, risalente al 1607.

L’esperienza per i visitatori, accessibile gratuitamente e ininterrottamente, integra una dimensione sonora curata da Thomas Bangalter e una componente visiva digitale sviluppata in collaborazione con l’AR Studio di Snap Inc..

Attraverso la tecnologia della realtà aumentata, il pubblico potrà visualizzare contenuti digitali ispirati alla cronofotografia di Étienne-Jules Marey, sovrapponendo tracce virtuali alla struttura fisica della “caverna”. L’artista JR ha dichiarato:

“La mia visione è radicata sia nel passato che nel presente di questo ponte iconico e l’arte è una trasformazione e un modo di rinnovare il modo in cui guardiamo il mondo che ci circonda”.

JR eThomas Bangalter durante i test per La Caverne du Pont Neuf Photo: Eléa Jeanne Schmitter© 2026 Atelier JR

Thomas Bangalter ha descritto il suo contributo acustico come: “L’intenzione di scolpire un materiale sonoro da elementi elettroacustici, la cui risonanza mineralizzerà la struttura della Caverna con il suo aspetto monolitico e mistico”. Il progetto è finanziato esclusivamente tramite fondi privati e la vendita di opere artistiche, senza ricorrere a risorse governative, sotto il coordinamento del fondo L’Amicale des Ponts de Paris. Sotto il profilo della sostenibilità, l’intero apparato tecnico è progettato per la massima sobrietà: le zavorre sono costituite da piastre di acciaio decarbonizzato prodotte in Francia, destinate a essere rifuse e riciclate al termine dell’evento. Emmanuel Grégoire, vicesindaco di Parigi, ha osservato: “L’opera invita ancora una volta a vedere Parigi in una nuova prospettiva”.

Dal 6 al 28 giugno 2026 i visitatori potranno esplorare gratuitamente una serie di esperienze AR esclusive:

Accessibili su dispositivi mobili per tutti i visitatori

Sessioni avanzate con gli Spectacles, prenotabili gratuitamente tramite una piattaforma online dedicata

Piccoli gruppi fino a cinque persone accompagnate nella caverna da brand ambassador Snap per un’esperienza fluida e di alta qualità

Un numero limitato di sessioni giornaliere walk-in con gli Spectacles, disponibili in base all’ordine di arrivo (soggetti a disponibilità)

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