Leon Must Die Forever, l’episodio extra di Resident Evil Requiem

(Adnkronos) – Il successo commerciale di Resident Evil Requiem, capace di superare la soglia dei sei milioni di copie vendute, si arricchisce oggi di un nuovo tassello con il rilascio globale di “Leon Must Die Forever”. Il contenuto aggiuntivo, disponibile senza costi su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e PC, offre una modalità sbloccabile dopo il completamento della campagna principale, riportando l’iconico agente Kennedy al centro dell’azione. La struttura di gioco punta sulla velocità e sulla progressione dinamica, obbligando i giocatori a farsi strada tra varianti nemiche potenziate in una corsa contro il tempo che attraversa le ambientazioni già note della nuova Raccoon City.

L’elemento centrale della nuova modalità risiede nella varietà degli approcci tattici garantita dalla generazione variabile dell’ordine delle aree e delle abilità sbloccabili. Sconfiggere gli avversari permette di caricare una barra di potenziamento necessaria per attivare skill esclusive, fondamentali per affrontare i cinque livelli di difficoltà crescente fino allo scontro con il boss finale. Oltre ai contenuti puramente ludici, l’aggiornamento implementa ottimizzazioni tecniche significative su tutte le piattaforme, includendo per gli utenti PC il supporto completo alle funzionalità aptiche, ai grilletti adattivi e ai sensori di movimento del controller DualSense.

L’espansione del franchise prosegue parallelamente sul fronte commerciale con il debutto di una linea di abbigliamento dedicata su Amazon e l’arrivo dei primi amiibo della serie, raffiguranti Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft, previsti per il prossimo 30 luglio. Queste iniziative si inseriscono nel quadro delle celebrazioni per il trentesimo anniversario del marchio Resident Evil, confermando la centralità di Requiem come punto di riferimento moderno per il genere survival horror. Mentre i fan continuano a esplorare i segreti dietro l’incidente che ha cambiato il mondo, Capcom assicura la continuità del supporto post-lancio con ulteriori novità attese nel corso dell’anno.

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