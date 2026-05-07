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Qualcomm presenta i nuovi Snapdragon 6 e 4 Gen 5

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Qualcomm amplia il proprio catalogo mobile introducendo soluzioni studiate per portare l’intelligenza artificiale e la connettività di ultima generazione in fasce di mercato più ampie. Snapdragon 6 Gen 5 e Snapdragon 4 Gen 5 rappresentano un’evoluzione tecnica che mira a colmare il divario prestazionale con le serie superiori, puntando con decisione su una gestione energetica ottimizzata e su una reattività del sistema immediata per l’utente finale. 

La principale novità trasversale alle due piattaforme è l’introduzione della tecnologia Snapdragon Smooth Motion UI, concepita per eliminare le incertezze durante la navigazione nei menù e l’apertura delle applicazioni. I dati tecnici indicano miglioramenti sensibili nella velocità di avvio dei software, con incrementi che superano il quaranta per cento nel caso della serie 4, riducendo drasticamente i fenomeni di stuttering che spesso penalizzano i dispositivi di fascia economica durante l’uso quotidiano. 

Il modello Snapdragon 6 Gen 5 eredita funzionalità fotografiche precedentemente esclusive dei prodotti premium, integrando algoritmi di intelligenza artificiale per il miglioramento dell’immagine in diverse condizioni di luce. Sul fronte videoludico, l’adozione dell’Adaptive Performance Engine 4.0 assicura stabilità nei frame rate e sessioni di gioco prolungate, supportate da una componente grafica potenziata e dalla compatibilità con lo standard Wi-Fi 7 per ridurre le latenze. 

Per la serie Snapdragon 4 il salto generazionale appare ancora più marcato, con una potenza della GPU che cresce in modo significativo permettendo, per la prima volta in questo segmento, il raggiungimento dei novanta fotogrammi al secondo. La piattaforma introduce inoltre la gestione simultanea di due reti 5G attraverso la tecnologia Dual SIM Dual Active, garantendo una flessibilità di connettività finora inedita per i processori destinati alla base della gamma. 

La distribuzione di questi nuovi componenti vedrà coinvolti i principali produttori mondiali, tra cui Honor, Oppo, realme e i brand legati a Xiaomi. I primi smartphone dotati delle nuove architetture Snapdragon saranno pronti per il debutto commerciale entro la fine del 2026, delineando un nuovo standard di riferimento per l’equilibrio tra prestazioni hardware e costi di produzione. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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