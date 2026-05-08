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Nintendo alza il prezzo di Switch 2, quanto costerà in Italia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Nintendo ha ufficializzato un aumento del prezzo di vendita per la Switch 2 su scala globale, motivando la scelta con la necessità di rispondere a mutamenti strutturali del mercato e a una congiuntura economica complessa. A partire dal primo settembre, il costo della console negli Stati Uniti salirà a 499,99 dollari, mentre in Europa il prezzo sarà fissato a 499,99 euro, segnando un incremento di 30 euro rispetto al listino precedente. In Giappone le variazioni entreranno in vigore già dal 25 maggio e riguarderanno l’intera gamma hardware, inclusi i modelli di vecchia generazione e i servizi in abbonamento, riflettendo una strategia volta a proteggere i margini nel medio e lungo periodo. 

L’annuncio è giunto in concomitanza con i risultati finanziari relativi all’anno fiscale 2026, periodo in cui la console ha raggiunto i 19,86 milioni di unità vendute. Nonostante un debutto commerciale superiore a quello registrato dal sistema originale nel suo primo anno, la dirigenza prevede una contrazione della domanda per l’esercizio venturo, stimando vendite per 16,5 milioni di unità. La flessione è attribuita a una concentrazione delle vendite superiore alle attese durante la fase di lancio e all’incremento dei costi di produzione, in particolare per quanto riguarda le memorie e l’impatto dei dazi doganali, che peseranno sulle entrate per circa 100 miliardi di yen. 

La manovra di Nintendo non rappresenta un caso isolato nel settore dell’intrattenimento digitale, ma segue le recenti decisioni di Sony e Microsoft, che hanno già ritoccato verso l’alto i prezzi di PlayStation 5 e Xbox. Mentre in occidente i modelli Switch standard, OLED e Lite manterranno temporaneamente il prezzo attuale, il quadro generale conferma una tendenza al rialzo che coinvolge l’intero comparto dell’elettronica di consumo. La società ha espresso rammarico per l’impatto sugli utenti, ribadendo tuttavia l’inevitabilità della revisione dei prezzi di fronte a costi logistici e produttivi in costante ascesa. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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