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Barcellona-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Tempo di Clasico in Liga. Oggi, domenica 10 maggio, il Barcellona ospita il Real Madrid – in diretta tv e streaming, in chiaro – nella 35esima giornata del campionato spagnolo. La squadra di Flick arriva al match del Muntjuic dopo la vittoria esterna contro il Getafe, mentre quella di Arbeloa, che in settimana ha dovuto affrontare il caso scoppiato dopo la rissa Valverde-Tchouameni, ha battuto l’Espanyol a domicilio nell’ultimo turno. In classifica i blaugrana sono a quota 88 punti, a ben 11 distanze dai Blancos. 

 

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid è in programma oggi, domenica 10 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Martin, Cubarsì, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. All. Flick 

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Thiago Pitarch, Bellingham, Camavinga; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa 

 

Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili su smart tv, ma anche in chiaro su Rete4. Il match si potrà seguire in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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