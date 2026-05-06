21.1 C
Firenze
mercoledì 6 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, le condizioni di Pellegrini

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Roma aspetta Lorenzo Pellegrini, ma il suo rientro è ancora tutto da decifrare. Il capitano giallorosso è infortunato dal 10 aprile, quando nella sfida contro il Pisa ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra, lasciando il campo all’intervallo. 

Da allora lavoro a parte a Trigoria e recupero, ma senza accelerazioni. Le condizioni non sono ancora al top e la presenza di Pellegrini in campionato domenica pomeriggio a Parma resta in forte dubbio. Il centrocampista spinge per tornare, vuole esserci, ma lo staff non intende forzare: il rischio di ricadute in questa fase della stagione pesa più della fretta. L’ipotesi più concreta, allora, porta al derby contro la Lazio, appuntamento di metà maggio che può diventare lo spartiacque del finale di campionato. Anche una sua convocazione, più che un impiego dal primo minuto, sarebbe importante per mister Gasperini.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
21.1 ° C
21.9 °
19 °
73 %
3.1kmh
100 %
Mer
21 °
Gio
22 °
Ven
21 °
Sab
24 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1948)ultimora (994)ImmediaPress (275)Video Adnkronos (255)sport (73)Tecnologia (71)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati