‘Trofeo Ring due mari’, ancora oro per le ‘gemelle del gong’ Milani e Turrin

(Adnkronos) – Si è concluso nella serata di ieri, il torneo di pugilato femminile Under 17 ” Ring due mari”, tenutosi a Gallipoli nelle giornate del 4, 5 e 6 maggio. La nazionale azzurra arrivata in terra di Puglia dopo una settimana di ritiro presso il Centro Sportivo Olimpico dell’ Esercito della Cecchignola, si è confrontata con un agguerrita rappresentanza nazionale della Polonia. Ottime le prestazioni delle atlete laziali: La Roccapriorese Vittoria Milani e la Pontina Aurora Turrin ribattezzate da tempo le gemelle del gong per una carriera sportiva similare, che le vede primeggiare nelle proprie categorie di peso sin dal 2022. Dopo aver avuto ragione delle rispettive avversarie nei match di apertura (Oliwia Goj per la Milani e Patricia Luczak per la Turrin) entrambe le laziali si sono confrontate con quella che forse era l’atleta più temuta della rappresentativa Polacca: la due volte campionessa Europea Amelia Urban (2024-2025 ).

Al successo netto della Turrin che con un match condotto con tanta tecnica, luciditá di gestione e la consueta freddezza, si aggiudica la vittoria nella giornata del 5 maggio, segue l’altrettanto nitida vittoria della Milani, che con la solita aggressivitá che caratterizza l’atleta di Rocca Priora, ha costretto l’avversaria a subire un match di rimessa, trascorso a ridosso degli angoli e delle corde. Per entrambe le ragazze, sempre piú protagoniste in nazionale il prossimo obiettivo sará quello di tagliare il massimo traguardo nei prossimi campionati italiani femminili Under 17 che si terranno dal 29 al 31 maggio in quel di Chianciano Terme.

Alla soddisfazione dei tecnici Danilo Paglietta che allena la Milani nella palestra di San Cesareo e Rocco Prezioso coach della Turrin nella Boxe Latina, segue quella del Commissario Tecnico Giulio Coletta, che tra le ottime prove delle atlete azzurre porta a casa imbattute anche le atlete Morena Stifani (Puglia), Mira Amadori (Lombardia), Gaia Caldarella (Sicilia) e Jennifer Tartaglione ( Gruppo Sportivo Fiamme Oro ).

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