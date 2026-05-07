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Cremonese: stop per Baschirotto

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Brutte notizie per mister Giampaolo e per i fantallenatori: Federico Baschirotto infatti, nella gara di lunedì scorso allo Zini contro la Lazio in campionato, ha subìto una lesione di alto grado all’altezza del retto femorale; a comunicare l’esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in giornata il difensore è stata la stessa Cremonese. 

I tempi di recupero non sono ancora noti, ma il difensore grigiorosso ha presumibilmente terminato già la sua stagione. 

Di seguito, la nota della Cremonese sulle condizioni di Baschirotto: “In seguito all’infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio, Federico Baschirotto è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di alto grado all’altezza del retto femorale”.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

  

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