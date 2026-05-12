Coppa Italia, Lazio e Inter si sfidano per il terzo trofeo della stagione

(Adnkronos) – Allo stadio Olimpico va in scena l’ultimo atto della Coppa Italia, la finalissima tra Lazio e Inter, che si ritrovano l’una contro l’altra a soli quattro gironi di distanza dalla sfida di campionato, vinta con un netto 3 a 0 dai nerazzurri. La posta in palio è alta per entrambi i club: i biancocelesti hanno l’opportunità di riscattare una stagione complicata e deludente e, soprattutto, la possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League; i nerazzurri – già vincitori dello scudetto – hanno la chance di centrare il doblete che manca dal 2010. Per gli esperti di Sisal c’è una netta favorita ed è l’Inter, con il successo nei 90 minuti a 1,65, si sale a 5,25 per la vittoria degli uomini di Sarri, il pareggio è a 3,75. Vantaggio marcato anche nelle quote su chi alzerà la Coppa Italia, con la decima degli uomini di Chivu a 1,30 contro il 3,50 per l’ottava dei biancocelesti.

I conti si dovrebbero chiudere nei tempi regolamentari, con l’ipotesi dei Supplementari a 3,70 e i Calci di Rigore ancora più lontani, a 7,25. Memore della prestazione di Motta nella semifinale con l’Atalanta, eroe decisivo con 4 parate, la Lazio potrebbe puntare a un replay dei tiri dal dischetto: l’ipotesi di vincere la Coppa ai rigori è a quota 16. Più plausibile però che la pratica si chiuda prima, con lo 0-1 risultato più probabile, a 7,00. In 3 delle 4 partite di Coppa Italia della Lazio in questa stagione entrambe le squadre hanno segnato, così come in 6 delle ultime 9 partite dell’Inter: l’ipotesi Gol a 1,80 prevale anche stavolta, anche se di un soffio, con il No Gol a 1,90.

A proposito di gol, Lautaro Martinez è tornato a segnare in campionato proprio contro la Lazio nel match di 4 giorni fa ed è il candidato numero uno a mettere la firma sulla sfida che vale la coccarda: il secondo gol consecutivo ai biancocelesti è a 2,40. Accanto a lui, Thuram che da aprile in poi è stato fondamentale alla causa nerazzurra con sei gol e tre assist: la sua rete è a 2,50, a 4,50 un suo assist. Nella Lazio si candida Noslin, match winner con la Cremonese, la cui rete è a 4,50, ma occhio a Pedro, autore degli ultimi due gol laziali che potrebbe salutare i suoi tifosi con una rete nella finalissima, ipotesi a 5,00. Previsto il ritorno dall’inizio di Zaccagni e Isaksen, entrambi marcatori a 5,00.

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