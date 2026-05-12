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Lazio, Zaccagni ci sarà contro l’Inter

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La Lazio guarda alla finale di Coppa Italia, in programma domani sera all’Olimpico di Roma, con la speranza di poter portare a casa un risultato importante contro l’Inter allenata da mister Cristian Chivu. 

Dal canto suo, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri prepara la squadra a una prova importante contro una compagine, quella nerazzurra, che non ha alcuna intenzione di calare i giri dopo la vittoria dello Scudetto.  

Una delle buone notizie delle ultime ore da casa Lazio riguarda Mattia Zaccagni
, che da ieri si allena regolarmente in campo con la squadra e dunque sarà a disposizione nella finale di Coppa Italia, dopo invece aver saltato l’impegno di sabato scorso in campionato per una forte contusione al piede rimediata nella rifinitura prematch.  

Dunque le noie fisiche sono ormai alle spalle, Zaccagni ha recuperato e sarà in campo dal 1′ minuto mercoledì, poi si penserà al derby di campionato contro la Roma in programma domenica.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

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