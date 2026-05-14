Educazione finanziaria: Lella (Aief), ‘serve informazione semplice e accessibile’ Video News 14 Maggio 2026 07:30 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Educazione finanziaria: Marelli (Pillole di Economia), ‘social strumento chiave per parlare ai Video News Educazione finanziaria: Ghinfanti (Alleanza), ‘giovani sotto quota 51 su 100 nell’Edufin Index’ Video News Educazione finanziaria: Zangrillo, ‘Essenziale per cittadini consapevoli’ Video News Educazione finanziaria: Facciolo, ‘credibilità passa anche dal linguaggio del corpo’ Video News Educazione finanziaria: Damiani, ‘obiettivo renderla materia autonoma nelle scuole’ Video News Educazione finanziaria: Rinaldi (Milano-Bicocca), ‘colmare gender gap resta priorità’ Video News Educazione finanziaria: Borzacchiello, ‘linguaggio decisivo per creare fiducia’ Video News Rotocalco n° 19 del 13 maggio 2026 Video News Sanna (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori UIB): “La presenza di A2A rappresenta un importante Video News Vercellotti (UNCEM) “investimenti e aree interne fondamentali per uno sviluppo delle attività di Video News Carne vitello: Pellegrino “E’ tradizione ma al contempo consumo intelligente” Video News Carne vitello: Sgoifo Rossi (UniMi) “E’ l’emblema di circolarità e sostenibilità” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 17 ° C 17.6 ° 14.6 ° 68 % 4kmh 75 % Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 19 ° Dom 19 ° Lun 19 ° Ultimi articoli Economia La Gaza Cola sbarca sugli scaffali di Unicoop Firenze: finanzia l’Ong in Palestina Cronaca Laboratori, spettacoli e lezioni: numeri importanti per il progetto nelle scuole di Fondazione Toscana Spettacolo Politica Legge elettorale regionale, M5S e Avs auspicano una riforma: “Da migliorare sotto il profilo della rappresentanza democratica” Primo Piano Orgoglio Pianese, ma non basta: il Lecco pareggia in extremis e vola ai quarti di finale Primo Piano Rush finale verso le amministrative: in Toscana arriva Elly Schlein SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Educazione finanziaria: Marelli (Pillole di Economia), ‘social strumento chiave per parlare ai Video News Educazione finanziaria: Ghinfanti (Alleanza), ‘giovani sotto quota 51 su 100 nell’Edufin Index’ Video News Educazione finanziaria: Zangrillo, ‘Essenziale per cittadini consapevoli’ Video news Video News Educazione finanziaria: Marelli (Pillole di Economia), ‘social strumento chiave per parlare ai Video News Educazione finanziaria: Ghinfanti (Alleanza), ‘giovani sotto quota 51 su 100 nell’Edufin Index’ Video News Educazione finanziaria: Zangrillo, ‘Essenziale per cittadini consapevoli’