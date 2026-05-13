Lukaku torna in Belgio: stagione definitivamente finita

(Adnkronos) –
Nuovo capitolo nella vicenda Lukaku-Napoli dopo il rientro in Italia dell’attaccante belga avvenuto nei giorni scorsi. L’ex Inter e Roma – di comune accordo con il club azzurro – proseguirà il suo percorso di recupero in patria.
Stagione definitivamente terminata, dunque, per Romelu Lukaku che resterà in patria per smaltire definitivamente l’infiammazione al muscolo flessore dell’anca. Questa quindi la decisione presa per l’attaccante che vuole essere seguito da un team di specialisti. L’obiettivo è quello di tornare al massimo livello nelle migliori condizioni possibili già a partire dal Mondiale.
Fantacalcio.it per Adnkronos
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