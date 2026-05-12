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Basket: 1 Vs 1, si accendono i playground in tutta Italia

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il via all’ombra del Colosseo e 12 playground su tutto il territorio nazionale. Basket, uno contro uno. Come una volta… Estra Check It 1v1 Tour, promuove una visione contemporanea dello sport urbano, fondata su inclusione, partecipazione e valorizzazione dei territori. Il format di gioco, basato su sfide uno contro uno ad alta intensità, si distingue per immediatezza e spettacolarità, articolandosi in una fase iniziale di qualificazione – la Royal Rumble – e in un tabellone finale a eliminazione diretta. 

L’iniziativa si sviluppa grazie al contributo determinante di Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane e di Estra Spa, partner principali del progetto, che ne sostengono la crescita e la diffusione su scala nazionale. Il loro impegno congiunto vuole restituire centralità ai playground come luoghi di aggregazione, cultura e pratica sportiva aperta a tutti, immediata ed inclusiva. Il tour rientra nei Campionati Nazionali di Asi, garantendo una struttura sportiva solida e riconosciuta.  

Determinante è il ruolo di Estra che accompagna il circuito in qualità di title partner, contribuendo alla sua realizzazione e sostenendone la visione. Il progetto nasce da un’idea di Check It – Italian Streetball Connection con il supporto organizzativo della Ssd Overplay. Accanto ai partner principali, partecipa anche POPtata come main food partner, contribuendo all’esperienza degli eventi nelle diverse tappe. 

 

Il primo “check” c’è stato il 3 Maggio a Roma, con l’opening del circuito che si è svolto in un grande successo di pubblico sul suggestivo playground del Colle Oppio a Colosseo: il torneo prevede un calendario di appuntamenti in diverse città italiane, fino alla finale nazionale di Firenze, dove si confronteranno i migliori 32 giocatori del ranking ufficiale.  

  

“Con Estra Check It 1v1 Tour – ha dichiarato il Presidente di Asi Claudio Barbaro – Asi ed Estra promuovono un modello innovativo di sport, capace di unire competizione, cultura urbana e coinvolgimento sociale, valorizzando il talento e le energie delle nuove generazioni nei contesti urbani di tutta Italia”. 

  

“Siamo felici di sostenere Estra Check It 1v1 Tour – ha dichiarato Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra – un progetto nazionale che valorizza lo sport come occasione di incontro, inclusione e connessione tra territori. Per Estra questa partnership rappresenta un modo concreto per confermare la propria vicinanza alle comunità e il proprio impegno nel sostenere iniziative capaci di generare valore sociale, coinvolgere i giovani e rafforzare il legame con i territori”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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