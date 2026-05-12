Carlo Cracco: “La cultura del tartufo crea valore per il territorio” Video News 12 Maggio 2026 10:36 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News “Il tartufo non va snaturato”: Martinelli rilancia il valore della tradizione Video News Tartufo, Giuliano Martinelli: “Oggi il nostro lavoro è selezionare il tartufo migliore nel mondo” Video News TuttoFood: Farchioni1780 annuncia l’evoluzione de Il Casolare con legumi e farine Video News A Tuttofood Felicia traccia la nuova rotta del benessere con una nuova pasta integrale Video News Food: Camicia (Andriani), ‘dalla pasta al mondo bakery, miriamo a estendere fibre e vitamine’ Video News Food: Lentini (Andriani), ‘una pasta integrale con 60% di fibre in più rispetto a media del mercato’ Video News La tregua fragile, il no a Schroeder e lo scambio dei prigionieri Video News Sciopero trasporto aereo oggi, cosa c’è da sapere Video News Conservatorismo verde, la ricetta di Nazione Futura per l’ambiente Video News Tumore al seno metastatico, Pfizer lancia la campagna ‘La voce oltre la cura’ Video News Fs, 1.300 cantieri attivi sulla rete ferroviaria: investimenti record per 11,6 miliardi Video News Università: Carisano (Luiss), ‘Formiamo i ragazzi insieme alle aziende’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 18.2 ° C 18.8 ° 17.7 ° 56 % 7.2kmh 75 % Mar 23 ° Mer 20 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 16 ° Ultimi articoli Tecnologia eBay rifiuta l’offerta da 56 miliardi di GameStop Tecnologia OpenAI lancia Daybreak, lo scudo IA che ripara il web Lavoro Valtellina Lavoro, la trasparenza salariale diventa uno strumento di talent attraction Sport nazionale Basket: 1 Vs 1, si accendono i playground in tutta Italia Euro Zoom Antibiotici, insulina, antidolorifici: perché l’Europa teme lo scaffale vuoto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News “Il tartufo non va snaturato”: Martinelli rilancia il valore della tradizione Video News Tartufo, Giuliano Martinelli: “Oggi il nostro lavoro è selezionare il tartufo migliore nel mondo” Video News TuttoFood: Farchioni1780 annuncia l’evoluzione de Il Casolare con legumi e farine Video news Video News “Il tartufo non va snaturato”: Martinelli rilancia il valore della tradizione Video News Tartufo, Giuliano Martinelli: “Oggi il nostro lavoro è selezionare il tartufo migliore nel mondo” Video News TuttoFood: Farchioni1780 annuncia l’evoluzione de Il Casolare con legumi e farine