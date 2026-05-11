La tregua fragile, il no a Schroeder e lo scambio dei prigionieri Video News 11 Maggio 2026 19:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sciopero trasporto aereo oggi, cosa c’è da sapere Video News Conservatorismo verde, la ricetta di Nazione Futura per l’ambiente Video News Tumore al seno metastatico, Pfizer lancia la campagna ‘La voce oltre la cura’ Video News Fs, 1.300 cantieri attivi sulla rete ferroviaria: investimenti record per 11,6 miliardi Video News Università: Carisano (Luiss), ‘Formiamo i ragazzi insieme alle aziende’ Video News Appalti: sinergia Pa – imprese al centro del convegno dell’Ordine degli ingegneri di Milano Video News Giubilei (Nazione Futura): “Le nostre proposte verdi per il centrodestra” Video News Trasporti: Isi (Rfi), ‘RFI accelera sul PNRR: 11,6 miliardi di investimenti e nuove tratte Video News Sagramola: “Il Mare è la nostra culla ma soffre” Video News Giornata Europa, Picierno: “L’Europa ha bisogno di essere sognata dai giovani” Video News Energia e clausole di salvaguardia, la Lunga Marcia di Giorgetti nell’Ue Video News Lega del Filo d’Oro, la voce delle persone sordocieche: “Vogliamo essere libere di scegliere” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 17.8 ° C 18.8 ° 16.6 ° 57 % 6.7kmh 20 % Lun 18 ° Mar 22 ° Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 16 ° Ultimi articoli Sport nazionale Internazionali, Cobolli eliminato e deluso: “Mi rode il c**o” Sport nazionale Sorpresa a Nairobi: Macron corre con Kipchoge, leggenda della maratona Sport nazionale Lazio, l’arrivo del Nasdaq a Formello Euro Zoom Ue, ok a sanzioni ai coloni israeliani violenti: accordo dopo mesi di stallo Primo Piano Bambino di cinque anni morto al Meyer, aperto un fascicolo per omicidio colposo in procura SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sciopero trasporto aereo oggi, cosa c’è da sapere Video News Conservatorismo verde, la ricetta di Nazione Futura per l’ambiente Video News Tumore al seno metastatico, Pfizer lancia la campagna ‘La voce oltre la cura’ Video news Video News Sciopero trasporto aereo oggi, cosa c’è da sapere Video News Conservatorismo verde, la ricetta di Nazione Futura per l’ambiente Video News Tumore al seno metastatico, Pfizer lancia la campagna ‘La voce oltre la cura’