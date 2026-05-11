Fs, 1.300 cantieri attivi sulla rete ferroviaria: investimenti record per 11,6 miliardi Video News 11 Maggio 2026 15:02 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Università: Carisano (Luiss), ‘Formiamo i ragazzi insieme alle aziende’ Video News Appalti: sinergia Pa – imprese al centro del convegno dell’Ordine degli ingegneri di Milano Video News Giubilei (Nazione Futura): “Le nostre proposte verdi per il centrodestra” Video News Trasporti: Isi (Rfi), ‘RFI accelera sul PNRR: 11,6 miliardi di investimenti e nuove tratte Video News Sagramola: “Il Mare è la nostra culla ma soffre” Video News Giornata Europa, Picierno: “L’Europa ha bisogno di essere sognata dai giovani” Video News Energia e clausole di salvaguardia, la Lunga Marcia di Giorgetti nell’Ue Video News Lega del Filo d’Oro, la voce delle persone sordocieche: “Vogliamo essere libere di scegliere” Video News Lega del Filo d’Oro, Donnarumma: “La tecnologia mi aiuta a realizzare i sogni” Video News Lega del Filo d’Oro, Bartoli: “Più servizi e presenza sul territorio” Video News Lega del Filo d’Oro, Mercurio: “La Fondazione ci ha portati fuori dall’isolamento” Video News Tumore seno metastatico, Provera (Pfizer): ‘voce pazienti parte integrante della cura’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 21.5 ° C 22.8 ° 19.4 ° 51 % 6.3kmh 75 % Lun 21 ° Mar 22 ° Mer 16 ° Gio 19 ° Ven 18 ° Ultimi articoli Lavoro Costituzione, Gentiloni Silveri (La Sapienza): “Fu punto di equilibrio sui temi fondamentali” Lavoro Repubblica, Fondazione Lottomatica celebra gli 80 anni all’Archivio Storico del Quirinale Politica Taglio dei Comuni montani, Giani si mette di traverso: “Inaccettabile” Lavoro Repubblica, Clementi (La Sapienza): “80 anni di sviluppo economico, crescita e confronto” Euro Zoom Energia e clausole di salvaguardia, la Lunga Marcia di Giorgetti nell’Ue – Ascolta SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Università: Carisano (Luiss), ‘Formiamo i ragazzi insieme alle aziende’ Video News Appalti: sinergia Pa – imprese al centro del convegno dell’Ordine degli ingegneri di Milano Video News Giubilei (Nazione Futura): “Le nostre proposte verdi per il centrodestra” Video news Video News Università: Carisano (Luiss), ‘Formiamo i ragazzi insieme alle aziende’ Video News Appalti: sinergia Pa – imprese al centro del convegno dell’Ordine degli ingegneri di Milano Video News Giubilei (Nazione Futura): “Le nostre proposte verdi per il centrodestra”