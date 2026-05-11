Energia e clausole di salvaguardia, la Lunga Marcia di Giorgetti nell’Ue – Ascolta

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è tornato a Roma senza aver smosso la posizione della Commissione europea, che ammette solo misure temporanee e mirate per gli Stati membri dell’Ue alle prese con la crisi energetica scatenata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Ma nessuno, tantomeno il ministro, si aspettava che Bruxelles cedesse subito: la partita è appena iniziata.

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