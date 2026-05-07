Caos calcolato: perché in Romania tornerà una coalizione pro-Ue – Ascolta

Un’alleanza di facciata, un obiettivo preciso: la crisi di governo è stata congegnata per riportare i Socialdemocratici al centro del potere senza pagarne il prezzo. Oana Popescu-Zamfir, direttrice di Global Focus, spiega perché la saldatura tra Psd ed estrema destra è puro opportunismo. Ecco gli scenari per uscire dalla crisi politica, tra fondi Pnrr a rischio e l’ombra dell’ingerenza russa.

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