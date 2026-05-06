La stagione degli incendi che non finisce mai

Riceviamo e pubblichiamo un editoriale di Joan Borrell Mayeur, Vicesegretario generale per la stabilità e la resilienza, Unione per il Mediterraneo.

Nell’agosto del 2025, mentre gli incendi devastavano il Portogallo e due dei suoi Canadair erano fuori servizio, il governo ha chiesto alla Spagna un supporto aereo. La Spagna non ha potuto intervenire. I suoi mezzi erano già impegnati al limite dagli incendi simultanei in tutta la penisola iberica. È stato il Marocco a intervenire, inviando due aerei. Quella situazione, un vicino europeo al limite delle proprie capacità e un partner nordafricano pronto a colmare il vuoto, mostra come si presenta oggi la gestione degli incendi nel Mediterraneo e cosa deve diventare.

I dati delle ultime stagioni sono impressionanti. Nel 2025, l’anno peggiore mai registrato per gli incendi boschivi, sono andati in fumo più di un milione di ettari negli Stati membri dell’UE, il totale più alto dall’inizio delle registrazioni sistematiche. Gli eventi combinati di caldo e siccità, le condizioni meteorologiche che trasformano le foreste in materiale altamente infiammabile, sono aumentati tra il 35 e il 45 per cento in tutto il bacino del Mediterraneo dal 2000. Le foreste che un tempo riuscivano a rigenerarsi tra una stagione e l’altra ora bruciano prima di poterlo fare.

Gli scienziati sono inequivocabili sulle cause del fenomeno: non si tratta di un ciclo che si correggerà da solo, ma di un cambiamento strutturale nelle condizioni in cui la regione vive oggi.

La risposta politica, tuttavia, non è ancora all’altezza della realtà sul terreno. I governi mediterranei hanno trattato gli incendi in larga misura come un’emergenza nazionale, da gestire entro i confini, con mezzi nazionali, ricorrendo all’assistenza bilaterale solo quando la situazione diventa abbastanza grave. Questo istinto è comprensibile, ma è sempre più insostenibile. Impianti chimici, strutture portuali e infrastrutture energetiche, concentrati lungo i corridoi industrializzati del bacino del Mediterraneo, comportano rischi che attraversano i confini più rapidamente di quanto qualsiasi piano di emergenza nazionale possa essere attivato. Il mare che ha collegato queste culture per millenni oggi collega anche le loro vulnerabilità, in modi che i nostri paesi non possono affrontare adeguatamente da soli.

Il problema più fondamentale è che la gestione degli incendi nel Mediterraneo è stata impostata in modo reattivo. Troppe risposte iniziano quando l’incendio è già visibile, invece che nel momento in cui le condizioni che lo generano diventano per la prima volta rilevabili. I dati satellitari, la modellizzazione del comportamento degli incendi assistita dall’intelligenza artificiale e gli strumenti avanzati di allerta precoce rendono oggi possibile una vera capacità di anticipazione, ma solo se esistono quadri di governance che consentano a dati, velivoli e competenze di muoversi attraverso i confini con la stessa rapidità degli incendi stessi. La tecnologia impiegata all’interno di sistemi nazionali chiusi offre solo una frazione di ciò che potrebbe offrire in un’architettura regionale condivisa.

Alcune iniziative si stanno già muovendo in questa direzione. All’Unione per il Mediterraneo, ad esempio, abbiamo appena adottato il Piano d’azione 2030 sulla protezione civile e la gestione del rischio di catastrofi, concepito per aiutare a costruire tale architettura prima che si verifichi la prossima crisi, anziché improvvisarla quando l’incendio è già divampato. Poiché l’UpM riunisce 43 Stati membri, compresi i 27 paesi dell’UE e i partner del Mediterraneo meridionale e orientale, essa fornisce già un quadro di riferimento per la cooperazione transfrontaliera.

L’ambizione centrale del piano è l’interoperabilità tra i sistemi nazionali: la capacità di un velivolo marocchino di operare al fianco di un Canadair francese sotto una struttura di comando greca senza perdere ore a causa di protocolli incompatibili. Può sembrare una questione amministrativa, finché non ci si trova di fronte a un grande incendio. Convincere i governi a impegnare in anticipo risorse e autorità in un quadro regionale, in assenza di emergenze, quando la pressione sul bilancio è immediata e il rischio sembra astratto, è il problema politico che nessun piano d’azione può risolvere da solo.

Il meccanismo di protezione civile dell’Ue ha dimostrato ripetutamente il proprio valore nelle recenti stagioni degli incendi, mobilitando mezzi aerei e terrestri oltre i confini con una rapidità che nessun sistema nazionale, agendo da solo, potrebbe eguagliare. Ciò che l’UpM aggiunge è il livello di partenariato che rende tale meccanismo più efficace: i governi del Mediterraneo meridionale e orientale, che condividono la stessa geografia degli incendi, hanno sviluppato le proprie capacità e devono essere parte integrante di un’architettura comune, non semplici destinatari dell’assistenza.

La vicinanza rende tutto questo concreto. Un incendio boschivo nel nord della Tunisia minaccia la stessa economia turistica, la stessa biodiversità e le stesse comunità rurali di un incendio dall’altra parte del mare, in Sicilia. L’incendio di un impianto chimico in un porto mediterraneo può spingere la sua nube di fumo verso le città che si trovano lungo la traiettoria del vento. Gli incendi, come la siccità e l’innalzamento del livello del mare, non si fermano ai confini. Le soluzioni bilaterali negoziate sotto pressione, quando il fumo è già visibile, non sono mai state sufficienti. Ciò che funziona è la preparazione fatta in anticipo: sistemi di intelligence condivisi, risorse preposizionate e quella fiducia istituzionale che solo anni di cooperazione costante possono costruire.

In un momento in cui la cooperazione internazionale è messa alla prova come non accadeva da decenni, la tentazione di considerare i problemi comuni come una gara su chi debba farsene carico è forte. Il Mediterraneo non può permetterselo. I nostri paesi condividono un mare, e il mare non divide i rischi. Le distanze sono troppo brevi, l’esposizione troppo intrecciata. Quarantatré governi hanno concordato di costruire insieme qualcosa: quadri di riferimento, capacità e abitudini di cooperazione che un decennio fa non esistevano. La domanda più difficile è se la volontà politica resisterà nei mesi in cui non ci saranno incendi.

Questa è la prova che questo quadro deve ora affrontare, e intendo dedicare i prossimi anni ad assicurarmi che sia all’altezza delle comunità che vivono su tutte le rive del nostro mare comune.

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Green

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