L’Europa può restare senza carburante per gli aerei entro fine mese – Ascolta

L’Europa può restare senza carburante per gli aerei entro fine mese. La notizia fa rumore, ancora di più perché la fonte è particolarmente autorevole. Le parole di Piero Cipollone, membro del board della Bce, al Festival dello Sviluppo sostenibile di ASviS, restituiscono senza incertezze e margini di interpretazioni la portata della crisi energetica che la guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz sta imponendo al mondo e, in particolare, all’Europa.

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