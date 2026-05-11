Lega del Filo d’Oro, Mercurio: “La Fondazione ci ha portati fuori dall’isolamento” Video News 11 Maggio 2026 11:49 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Lega del Filo d’Oro, la voce delle persone sordocieche: “Vogliamo essere libere di scegliere” Video News Lega del Filo d’Oro, Donnarumma: “La tecnologia mi aiuta a realizzare i sogni” Video News Lega del Filo d’Oro, Bartoli: “Più servizi e presenza sul territorio” Video News Tumore seno metastatico, Provera (Pfizer): ‘voce pazienti parte integrante della cura’ Video News Tumore seno, Magno (Gemelli: ‘ascolto e terapie integrate per risposte più appropriate’ Video News Tumore seno, Di Leo (Komen) : ‘la cura non è solo farmaci ma anche supporto e ascolto’ Video News Tumore seno, Fabi (Gemelli): ‘nelle Breast unit cure condivise e paziente al centro’ Video News Farmaci: neurologo Tessitore ‘fase trasformativa caratterizzata dalla ricerca di anticorpi’ Video News Farmaci: neurologo Filippi ‘avvantaggiati i pazienti in fase iniziale di malattia’ Video News Sanità: prosegue l’iter di rimborsabilità anticorpi monoclonali per Alzheimer Video News Farmaci: neurologo Marra ‘importante capire il paziente che trae maggior beneficio’ Video News Giornata Europa, Sberna: “Roma al centro dell’Europa: oltre 2mila giovani per Luci d’Europa” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 21.4 ° C 22.6 ° 17.9 ° 55 % 6.2kmh 40 % Lun 21 ° Mar 22 ° Mer 17 ° Gio 20 ° Ven 17 ° Ultimi articoli Cronaca Vento e mareggiate, allerta meteo prorogata di altre dodici ore Lavoro Cybersicurezza, Petricca su direttiva NIS2: “Per ad responsabili di incidenti obbligo di formazione” Salute e Benessere Lega Filo d’Oro, alla Conferenza nazionale quasi 100 persone con sordocecità Euro Zoom Addio all’embargo su petrolio e oro, Bruxelles ripristina accordo di cooperazione con la Siria Demografica 44 aborti spontanei al minuto: il ruolo della nutrizione e integrazione SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Lega del Filo d’Oro, la voce delle persone sordocieche: “Vogliamo essere libere di scegliere” Video News Lega del Filo d’Oro, Donnarumma: “La tecnologia mi aiuta a realizzare i sogni” Video News Lega del Filo d’Oro, Bartoli: “Più servizi e presenza sul territorio” Video news Video News Lega del Filo d’Oro, la voce delle persone sordocieche: “Vogliamo essere libere di scegliere” Video News Lega del Filo d’Oro, Donnarumma: “La tecnologia mi aiuta a realizzare i sogni” Video News Lega del Filo d’Oro, Bartoli: “Più servizi e presenza sul territorio”