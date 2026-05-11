Giornata Europa, Sberna: “Roma al centro dell’Europa: oltre 2mila giovani per Luci d’Europa” Video News 11 Maggio 2026 09:55 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Fondazione Lottomatica al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica: memoria e cittadinanza al Video News Costituzione: Capecchi (Lottomatica), ‘Essenziale diffondere i valori costituzionali, quattro Video News Costituzione: Gentiloni Silveri (La Sapienza), ‘Dalla Costituente un’eredità ancora attuale per le Video News Costituzione: Clementi (La Sapienza), ‘Quattro incontri per riflettere su Costituzione, sviluppo Video News ATAC corre per la prevenzione alla Race for the Cure 2026 Video News Ue: SocialCom e Italiavanti a Bruxelles mostrano come appare l’Europa ai suoi cittadini Video News Appalti: Iannicelli (Ordine ingegneri Milano), ‘d.lgs 36 del 2023 sposta paradigma da processo a Video News Giornata cancro ovaio, associazioni pazienti e clinici ‘entro 2030 90% casi in strutture ad hoc’ Video News Tumori: Aielli (Atac), ‘Race for the Cure occasione di unione e solidarietà’ Video News “Pagine d’aMare” premiati a Pisa i vincitori della terza edizione Video News Malattie rare, il popolo AISLA in marcia verso San Pietro: udienza privata con Papa Leone XIV Video News Musumeci: “‘Italia, pur vivendo sul mare, non ha una diffusa cultura marinara” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 21.4 ° C 22.6 ° 17.9 ° 55 % 6.2kmh 40 % Lun 21 ° Mar 22 ° Mer 17 ° Gio 20 ° Ven 17 ° Ultimi articoli Primo Piano Insegnante trovato morto a Follonica: la moglie lancia l’allarme Lavoro Career day Luiss, orientamento professionale per migliaia di laureandi e neolaureati Primo Piano Minacciata alle spalle e derubata in centro a Firenze: la Polizia arresta un 17enne in fuga sul bus Salute e Benessere Tumori, ’72mila morti evitabili l’anno’: accordo Aiom e Tennis&Friends su prevenzione Tecnologia Rapina da un milione alla Apple: tre incriminati SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Fondazione Lottomatica al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica: memoria e cittadinanza al Video News Costituzione: Capecchi (Lottomatica), ‘Essenziale diffondere i valori costituzionali, quattro Video News Costituzione: Gentiloni Silveri (La Sapienza), ‘Dalla Costituente un’eredità ancora attuale per le Video news Video News Fondazione Lottomatica al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica: memoria e cittadinanza al Video News Costituzione: Capecchi (Lottomatica), ‘Essenziale diffondere i valori costituzionali, quattro Video News Costituzione: Gentiloni Silveri (La Sapienza), ‘Dalla Costituente un’eredità ancora attuale per le