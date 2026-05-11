Ue: SocialCom e Italiavanti a Bruxelles mostrano come appare l’Europa ai suoi cittadini Video News 11 Maggio 2026 08:29 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News ATAC corre per la prevenzione alla Race for the Cure 2026 Video News Appalti: Iannicelli (Ordine ingegneri Milano), ‘d.lgs 36 del 2023 sposta paradigma da processo a Video News Giornata cancro ovaio, associazioni pazienti e clinici ‘entro 2030 90% casi in strutture ad hoc’ Video News Tumori: Aielli (Atac), ‘Race for the Cure occasione di unione e solidarietà’ Video News “Pagine d’aMare” premiati a Pisa i vincitori della terza edizione Video News Malattie rare, il popolo AISLA in marcia verso San Pietro: udienza privata con Papa Leone XIV Video News Musumeci: “‘Italia, pur vivendo sul mare, non ha una diffusa cultura marinara” Video News Sla, Sabatelli (Nemo Roma): ‘con Papa Leone cuore ravvivato contro senso di sconfitta’ Video News Amm. Ribuffo: “La sfida è seguire la rotta della riscoperta della vocazione marittima” Video News Sla, corteo Aisla e incontro con il Papa: Massimelli ‘riconoscimento per nostra comunità’ Video News Sla, paziente Calcagno: ‘marcia Aisla verso San Pietro ci dà la forza per combattere’ Video News Bellomo, ‘premio Narrativa ‘Pagine d’aMare’ con il libro ’33 Isole’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 17.2 ° C 18.5 ° 16.6 ° 73 % 3.1kmh 75 % Lun 22 ° Mar 20 ° Mer 17 ° Gio 19 ° Ven 16 ° Ultimi articoli Economia Rinasce il presidio di Logarghena: struttura intitolata a Zani e cambio al vertice per il Parco nazionale Lavoro Wolters Kluwer, nuove capacità d’integrazione per Arca Evolution Economia Restyling dei comprensori sciistici toscani: fondi regionali a Province e Comuni per il turismo annuale Sport nazionale Vela d’epoca, dal 14 al 16 maggio torna il Trofeo Valdettato nel golfo della Spezia Primo Piano Grosseto, uomo trovato morto a Barbanella: sangue in casa e indagini aperte SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News ATAC corre per la prevenzione alla Race for the Cure 2026 Video News Appalti: Iannicelli (Ordine ingegneri Milano), ‘d.lgs 36 del 2023 sposta paradigma da processo a Video News Giornata cancro ovaio, associazioni pazienti e clinici ‘entro 2030 90% casi in strutture ad hoc’ Video news Video News ATAC corre per la prevenzione alla Race for the Cure 2026 Video News Appalti: Iannicelli (Ordine ingegneri Milano), ‘d.lgs 36 del 2023 sposta paradigma da processo a Video News Giornata cancro ovaio, associazioni pazienti e clinici ‘entro 2030 90% casi in strutture ad hoc’