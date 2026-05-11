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Bambino di cinque anni morto al Meyer, aperto un fascicolo per omicidio colposo in procura

Non ci sono indagati, si attende l'autopsia per capire le cause che hanno portato al drammatico evento improvviso

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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L'ospedale Meyer di Firenze
1 ' di lettura

FIRENZE – La Procura di Firenze ha ufficialmente aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla tragica scomparsa del bambino di 5 anni, deceduto nella notte tra l’8 e il 9 maggio durante un ricovero all’ospedale pediatrico Meyer. L’inchiesta, che al momento non vede alcun nome iscritto nel registro degli indagati, è un atto necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti irripetibili volti a fare luce sulle cause di una morte definita dagli stessi vertici ospedalieri come “improvvisa e inaspettata”.

Negli uffici del Palazzo di Giustizia trapela che i magistrati hanno già provveduto al sequestro e all’acquisizione delle cartelle cliniche del piccolo paziente. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire l’intero percorso assistenziale del bambino, che era stato sottoposto a valutazioni gastroenterologiche e ricoveri tra il pronto soccorso e il reparto di chirurgia pediatrica prima della notte fatale.

Il passaggio cruciale dell’indagine è atteso con il conferimento dell’incarico per l’autopsia. L’esame autoptico, che verrà eseguito nelle prossime ore, dovrà stabilire se il decesso sia riconducibile a una complicazione clinica imprevedibile, a una patologia preesistente non diagnosticata o se vi siano stati eventuali profili di negligenza o errore nelle cure prestate.

La direzione del Meyer ha già ribadito la propria totale collaborazione con l’autorità giudiziaria per chiarire ogni aspetto della vicenda.

© Riproduzione riservata

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