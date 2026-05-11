Bari, la Corte d’Appello riconosce tre genitori a un bambino

Per la prima volta in Italia, la burocrazia ha ceduto il passo alla realtà affettiva: un bambino di quattro anni è ufficialmente figlio di tre genitori. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bari con una sentenza storica e ormai definitiva, che riconosce legalmente il legame tra il piccolo, i due padri che lo crescono e la madre biologica che lo ha messo al mondo.

Non si tratta di un caso di gestazione per altri, ma di una forma di co-genitorialità allargata. Come spiega al Corriere della sera l’avvocata che ha seguito il caso Pasqua Manfredi (associazione Rete Lenford): “È una sentenza che dà tutela a nuove forme di genitorialità condivisa, offrendo la possibilità di riconoscere un modello di co-genitorialità allargata, diverso da quello della coppia sia tradizionale che omogenitoriale, ma che non è in contrasto né con la normativa italiana né con il superiore interesse del minore”.

La storia

Tutto ha inizio in Germania. Il bambino è nato dal rapporto tra il suo padre biologico, sposato da oltre dieci anni con un cittadino italo-tedesco, e un’amica di lunga data della coppia. Nessun contratto, nessun “utero in affitto”, ma una scelta condivisa: il piccolo è stato riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori biologici e affidato alle cure della coppia di uomini con il consenso della madre.

In Germania, la legge ha permesso al marito del padre biologico di adottare il bambino, che già portava il suo cognome. Ma quando la famiglia ha chiesto di trascrivere l’atto in Italia, il Comune pugliese di origine di uno dei papà ha trovato un muro. L’amministrazione sospettava una “maternità surrogata mascherata” e ha rifiutato il riconoscimento.

Oltre il sospetto: il calore dei fatti

La battaglia legale davanti alla Corte d’Appello di Bari ha però spazzato via ogni dubbio, portando come prova la relazione dei Servizi Sociali tedeschi. Il documento descrive una quotidianità fatta di attenzioni e armonia, dove “è stata effettuata una visita presso l’abitazione della coppia omoaffettiva; entrambi i “partners” esercitano la responsabilità genitoriale sul bambino, il quale, sin dalla nascita, vive insieme a loro; essi si dedicano “alla cura, l’assistenza, l’accudimento e l’educazione del minore, a partire dalla sua nascita”».

La relazione specifica che la madre è parte integrante di questo equilibrio: “la madre del minore acconsente all’adozione” e i due padri “sognano un futuro insieme e condividono lo stesso progetto di vita. Entrambi si augurano prospettive sicure e chiare”. Il bambino non ha perso nessuno: frequenta regolarmente la madre e i suoi due fratelli uterini in un clima definito “caloroso ed affettuoso”, dove i giudici hanno riscontrato la “serenità dell’infante” e un comportamento “attento, premuroso ed adeguato” da parte di entrambi i papà.

Il precedente giuridico

I giudici di Bari hanno concluso che l’adozione tedesca è perfettamente compatibile con l’ordinamento italiano, in particolare con l’adozione in casi particolari, che permette di aggiungere nuovi legami legali senza recidere quelli biologici.

L’avvocata Manfredi ha ribadito l’importanza di questo traguardo: “Questa sentenza dimostra che, una volta esclusa la gravidanza per altri, non può ritenersi vietato dalla legge italiana un accordo di condivisione della genitorialità tra tre persone. In Germania, dove la maternità surrogata è vietata, molti padri gay sono genitori così. Non è un reato, ma il riconoscimento di una famiglia allargata”.

È un verdetto che, per la prima volta, mette nero su bianco una possibilità nuova per il diritto di famiglia: “È un precedente importante perché può aprire a forme di genitorialità plurale e condivisa. Un bambino può avere più figure genitoriali, se ciò risponde al suo superiore interesse e si basa su relazioni affettive autentiche, trasparenti e prive di sfruttamento”.

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