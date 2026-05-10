Muore a soli cinque anni durante un ricovero all’ospedale Meyer

FIRENZE – Una tragedia improvvisa ha scosso le corsie dell’ospedale pediatrico Meyer, dove nella notte tra venerdì e sabato un bambino di soli 5 anni è deceduto durante il ricovero. Il piccolo, che si trovava nella struttura per una serie di accertamenti clinici, è stato colto da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari.

Il percorso clinico del bambino all’interno dell’ospedale fiorentino era iniziato con alcune valutazioni gastroenterologiche, seguite da accessi al pronto soccorso e alla chirurgia pediatrica. Proprio per approfondire il quadro clinico e risalire all’origine dei suoi disturbi, era stato disposto il ricovero. Tuttavia, quella che doveva essere una degenza finalizzata alla diagnosi si è trasformata in un dramma inaspettato: il decesso è avvenuto in modo repentino durante la notte.

La direzione dell’Aou Meyer Irccs ha immediatamente espresso il proprio profondo cordoglio, stringendosi attorno alla famiglia del piccolo in questo momento di incalcolabile dolore. Allo stesso tempo, i vertici dell’ospedale hanno confermato la massima apertura e collaborazione con l’autorità giudiziaria, alla quale è stata data piena disponibilità per tutti gli approfondimenti necessari a fare luce sulle cause della morte.

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia, l’esame fondamentale per chiarire se dietro questa morte ‘improvvisa e inaspettata’ possano esserci complicazioni cliniche imprevedibili o se il decesso sia legato alle patologie per le quali il bambino era sotto osservazione.

Al momento non risultano indagati, ma la magistratura intende ricostruire con precisione ogni passaggio dell’assistenza medica ricevuta dal piccolo paziente durante la sua permanenza nella struttura.