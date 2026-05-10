Rogo distrugge una baracca in via Fiorentina a Pisa

PISA – Intervento notturno dei vigili del fuoco in via Fiorentina a Pisa, dove intorno alle 2 di questa notte è divampato un incendio che ha completamente avvolto una struttura in legno. L’allarme è scattato quando le fiamme, visibili anche a distanza, hanno iniziato a divorare una baracca situata lungo l’arteria pisana.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra del comando di Pisa con due mezzi antincendio. Il personale ha lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che le scintille potessero propagarsi alla vegetazione o agli edifici limitrofi. Una volta domate le fiamme, i vigili hanno proceduto alla lunga operazione di bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Fortunatamente, l’incendio non ha coinvolto persone e non si registrano feriti. Restano invece da chiarire le cause che hanno dato origine al fuoco.