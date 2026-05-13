Firenze, fermata mentre tenta un furto: arrestata borseggiatrice seriale

FIRENZE – È stata sorpresa mentre tentava di rubare il portafoglio a una turista nel centro di Firenze, ma nei suoi confronti pendeva già un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una serie di furti aggravati commessi nei mesi scorsi.

Protagonista della vicenda una 29enne di nazionalità bulgara, rintracciata dalla Polizia di Stato in via Panzani durante un servizio di osservazione predisposto dalla Squadra Mobile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe agito insieme ad altre due connazionali tentando di sottrarre il portafoglio a una turista cinese. Le tre sarebbero però state notate dagli agenti, che sono intervenuti immediatamente bloccandole e denunciandole per tentato furto aggravato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, che non si era accorta di quanto accaduto.

Dagli accertamenti successivi è inoltre emerso che la 29enne fosse destinataria di una misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pistoia nell’ambito di un’indagine relativa a diversi furti aggravati e all’utilizzo indebito di strumenti di pagamento avvenuti tra luglio e settembre 2025 nella provincia pistoiese.

Al termine delle procedure di rito la donna è stata accompagnata nel carcere di Sollicciano.