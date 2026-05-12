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Vulnerabilità idrogeologica sul Monte Faeta: territorio in allerta fino a mercoledì

L'incendio lascia spazio alla fragilità ambientale: i terreni bruciati del Monte Faeta sono ora a rischio smottamento, inducendo la Regione a emanare il codice giallo

Cronaca
REDAZIONE
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Il monte Faeta dopo l'incendio (foto Comune di San Giuliano Terme)
Meno di 1 ' di lettura

MONTE FAETA – Le conseguenze del recente rogo boschivo divampato nell’area del Monte Faeta continuano a mantenere alto il livello di attenzione, spostando l’emergenza dal fronte del fuoco a quello idrogeologico. I territori colpiti, situati al confine tra le province di Lucca e Pisa, presentano attualmente una marcata fragilità ambientale, un fattore che innalza in modo significativo la probabilità di assistere a dissesti del terreno, colate e frane.

A fronte di questo scenario di potenziale pericolo per le aree incendiate e per le zone immediatamente circostanti, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di intervenire con una misura preventiva, emanando una specifica allerta di codice giallo.

L’avviso di criticità, focalizzato sul rischio idrogeologico e idraulico riguardante il reticolo minore, manterrà la sua validità fino alle ore 18,00 della giornata di mercoledì 13 maggio.

© Riproduzione riservata

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