Rebuild 2026, Albertini Petroni (Assoimmobiliare): “Serve riforma filiera immobiliare”

(Adnkronos) – “Nel settore immobiliare serve un cambio di paradigma che coinvolga l’intera catena del valore: dal planning alle fonti di finanziamento, fino ai modelli costruttivi e fiscali”.

Lo ha affermato Davide Albertini Petroni, presidente di Confindustria Assoimmobiliare, intervenendo alla dodicesima edizione di REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al centro congressi di Riva del Garda (Tn).

Nel suo intervento, Albertini Petroni ha ribadito come uno dei principali nodi del sistema italiano sia la frammentazione normativa e amministrativa. “Serve una maggiore uniformità del linguaggio urbanistico e delle definizioni tecniche, oltre a una semplificazione delle procedure con tempi certi e verificabili”, ha spiegato, richiamando la necessità di garantire certezza del diritto e stabilità degli iter autorizzativi.

Tra i temi centrali anche la trasformazione dei modelli produttivi del settore. “In altri paesi europei, come la Spagna, l’industrializzazione del comparto ha permesso di realizzare migliaia di unità abitative l’anno. In Italia, invece, la dimensione media degli interventi resta molto ridotta e questo limita lo sviluppo di economie di scala e processi industriali”, ha osservato.

Albertini Petroni ha poi evidenziato il ruolo cruciale delle fonti di finanziamento e del rapporto rischio-rendimento. “Per attrarre capitale paziente è necessario ridurre il rischio lungo tutta la filiera e rendere più prevedibile il ritorno sugli investimenti”, ha concluso.

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