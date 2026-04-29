(Adnkronos) – In collaborazione con: Appalti Integrati Srl

Chiunque abbia ristrutturato casa almeno una volta sa com’è andata: il piastrellista non si presenta il giorno concordato, l’elettricista aspetta che i massetti siano asciutti ma nessuno gliel’ha detto in tempo, il direttore lavori è irreperibile nel momento sbagliato, e le settimane di lavori previste diventano mesi. Alla fine i lavori costano di più di quanto preventivato, durano il doppio di quanto promesso, e il committente si ritrova ad avere imparato un mestiere che non voleva imparare. Quando va bene, ci si consola con il risultato finale. Quando va male, ci si ritrova con un appartamento a metà, un cantiere fermo e un’impresa che non risponde al telefono. La ristrutturazione chiavi in mano nasce esattamente per evitare questo scenario.

L’espressione viene spesso usata in modo approssimativo, quasi come sinonimo di “tutto compreso”. In realtà descrive qualcosa di più preciso: un modello in cui una sola impresa si fa carico dell’intero processo, dalla progettazione alla consegna finale, con una responsabilità unica e indivisibile sul risultato. Non ci sono subappaltatori fantasma, non ci sono coordinate da passarsi tra artigiani diversi, non ci sono buchi di responsabilità in cui i problemi spariscono. C’è un contratto, un referente, un cantiere. E alla fine, un appartamento finito nei tempi e nei costi concordati, con tutta la documentazione tecnica e amministrativa in regola. Questo è ciò che si compra davvero quando si sceglie questo tipo di servizio, e vale la pena capirlo bene prima di confrontare i preventivi.

La differenza rispetto al modello tradizionale è soprattutto una questione di carico mentale e di responsabilità distribuita. Ristrutturare casa in autonomia significa diventare, di fatto, il coordinatore di un piccolo cantiere edilizio: gestire i calendari delle squadre, verificare che ogni lavorazione venga eseguita nella sequenza giusta, occuparsi delle pratiche comunali, tenere i rapporti con il fornitore di pavimenti, con quello di sanitari e con quello di porte. In un appartamento di medie dimensioni si contano facilmente dieci o dodici soggetti diversi da coordinare. Nessuno di loro si assume la responsabilità del risultato complessivo. Se qualcosa va storto, ognuno indica l’altro come responsabile, e il committente si trova nel mezzo di dispute tecniche che non è in grado di arbitrare.

Con il modello chiavi in mano, tutto questo smette di essere un problema del committente. Che non deve sapere che i massetti si gettano dopo gli impianti e prima delle pavimentazioni, che le tracce a muro vanno richiuse dopo aver verificato che tutti i corrugati siano in posizione, che le porte si montano per ultime dopo aver posato i pavimenti. Questa logica costruttiva, che sembra ovvia ma che viene violata in una quantità sorprendente di cantieri improvvisati, è il cuore del lavoro di chi gestisce una ristrutturazione in modo professionale. Quando viene rispettata, i lavori avanzano senza intoppi. Quando non lo è, si rifanno lavorazioni già eseguite, e il conto cresce in modo silenzioso ma costante. E spesso il committente se ne accorge solo quando è troppo tardi per rimediare senza ulteriori costi.

Un tema che quasi tutti sottovalutano è quello delle pratiche edilizie. In Italia qualsiasi intervento che modifichi la distribuzione interna di un appartamento richiede almeno una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, con elaborati grafici e relazione tecnica firmata da un professionista abilitato. Se si spostano aperture esterne o si modificano prospetti, serve un titolo abilitativo più articolato. Al termine dei lavori, ogni variazione rispetto alla planimetria catastale va aggiornata: senza questo aggiornamento, vendere l’immobile o accedere a un mutuo diventa complicato. Non si tratta di adempimenti secondari: sono la tutela legale del committente e della conformità dell’immobile, e la loro assenza emerge sempre nel momento peggiore, ovvero quando si vorrebbe vendere o rifinanziare la casa.

Un’impresa strutturata include la gestione di tutte queste pratiche nel proprio servizio. Il committente non deve trovare un geometra, non deve coordinarlo con il cantiere, non deve preoccuparsi di sapere quando depositare cosa e quali elaborati allegare. Riceve un appartamento finito con la documentazione completa: conformità elettrica, conformità idrica, pratica edilizia chiusa, catasto aggiornato.

Sul tema del costo c’è un equivoco frequente. Un preventivo chiavi in mano sembra più caro di quello di una singola impresa artigiana perché include voci che il secondo non mostra: la direzione lavori, il coordinamento tra le squadre, la gestione delle pratiche, la protezione delle aree condominiali durante il cantiere, il trasporto a discarica dei materiali di risulta con i relativi formulari. Se si calcolano tutte queste voci anche nel modello tradizionale, mettendo a conto anche il valore del tempo personale investito nella gestione, la differenza reale si riduce molto. Con la differenza sostanziale che nel modello tradizionale il rischio resta in capo al committente, mentre nel chiavi in mano resta in capo all’impresa. E il rischio, in un cantiere di ristrutturazione, vale sempre qualcosa.

Il mercato delle ristrutturazioni nelle grandi città italiane ha registrato negli ultimi anni una domanda crescente di servizi strutturati, spinta sia dall’aumento della complessità normativa che dalla diminuzione del tempo disponibile dei committenti. La ristrutturazione di appartamenti a Roma è un caso particolarmente rappresentativo: una città con un patrimonio edilizio prevalentemente datato, appartamenti degli anni Cinquanta e Sessanta spesso da rifare integralmente, e una domanda proveniente da proprietari e acquirenti che cercano un referente unico capace di gestire l’intero processo senza scaricarne la complessità su chi abita in un’altra città o semplicemente non ha tempo di seguire un cantiere.

In questo contesto, scegliere bene significa guardare oltre il prezzo. La qualità di un’impresa chiavi in mano si riconosce su tre piani distinti. Il primo è la solidità tecnica: maestranze specializzate, materiali di qualità verificabile, computo metrico dettagliato allegato al contratto che descriva ogni singola lavorazione con unità di misura, quantità e prezzo unitario. Il secondo è la qualità contrattuale: tempi certi con penali reali per i ritardi, pagamenti collegati agli stati di avanzamento verificabili e non alle richieste dell’impresa, garanzie post-cantiere esplicite per ogni tipologia di lavorazione. Il terzo, spesso il più rivelatore, è la qualità della comunicazione: un’impresa seria aggiorna il committente con regolarità, spiega le varianti prima di eseguirle, presenta i problemi con le soluzioni già pronte.

Perché i problemi ci sono sempre. Un cantiere di ristrutturazione apre pareti e pavimenti che nessuno ha aperto da decenni: tubazioni fuori norma, umidità latente, solette con spessori diversi da quelli attesi, cavi elettrici posati senza documentazione. Non sono eccezioni, sono la normalità di qualsiasi appartamento costruito prima degli anni Novanta. La differenza tra un cantiere ben gestito e uno problematico non sta nell’assenza di imprevisti: sta nel modo in cui vengono affrontati. Un’impresa che li comunica subito, propone soluzioni concrete e non rallenta il cantiere è un’impresa che sa fare il proprio mestiere. Una che li scopre a lavori avanzati, o peggio che li nasconde sperando che non si notino, è un’impresa da cui stare alla larga. E distinguere le due non è sempre facile prima di firmare un contratto, ma lo diventa molto in fretta una volta che il cantiere è aperto.

La ristrutturazione chiavi in mano, alla fine, non vende solo un appartamento rifatto bene e neitempi giusti. Vende la possibilità di attraversare un periodo oggettivamente difficile senza essere travolti dalla sua complessità. E per molte persone, la sera in cui si consegnano davvero le chiavi di casa propria rinnovata, questo conta quanto i nuovi pavimenti. Forse di più.

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