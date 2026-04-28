Autoarticolato perde il carico che travolge un’auto: due feriti

MONTEPULCIANO – Incidente di estrema gravità questo pomeriggio lungo l’autostrada A1. Intorno alle 17,25, un autoarticolato che procedeva in direzione sud ha perso il proprio carico, che ha letteralmente travolto un’autovettura in transito sulla corsia opposta, quella nord.

L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di Montepulciano, giunti sul posto con le attrezzature di soccorso necessarie per gestire una scena particolarmente complessa. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre uno dei feriti, rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo distrutto dal carico del mezzo pesante.

Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell’incidente. Data la serietà delle lesioni riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo. Complessivamente sono due le persone rimaste ferite nel sinistro.

Per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza del manto stradale dai detriti e i rilievi tecnici volti a ricostruire l’esatta dinamica della perdita del carico, il tratto autostradale interessato è stato momentaneamente chiuso al traffico, causando inevitabili disagi alla circolazione.