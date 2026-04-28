La sindaca Funaro: “Firenze merita gli Europei. I 55 milioni della Viola sono la mossa decisiva”

FIRENZE – La questione legata al restyling dello stadio fiorentino registra un passaggio cruciale. Durante l’intervento di questa mattina (28 aprile) ai microfoni della trasmissione Cose in comune sulle frequenze di Ladyradio, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha fatto il punto sull’offerta messa sul tavolo dalla società sportiva cittadina: un investimento di 55 milioni di euro per completare i lavori della struttura.

La conferma di questa proposta arriva all’indomani di una giornata di incontri istituzionali che ha visto la prima cittadina visitare i cantieri urbani, compreso quello dell’impianto sportivo, accompagnata da un Ministro e dal direttore del club viola, Ferrari.

Per l’amministrazione comunale la mossa della società rappresenta uno snodo fondamentale per il futuro della struttura. “La proposta della Fiorentina è sicuramente una notizia positiva, un passo in avanti”, ha commentato la sindaca in diretta radiofonica. Questo sviluppo, ha sottolineato Funaro, è il frutto di un lavoro diplomatico avviato fin dall’inizio della sua consiliatura: “Da quando mi sono insediata abbiamo iniziato un confronto, un dialogo continuo con Fiorentina, con il suo presidente col direttore che è andata avanti su tantissime questioni ma con un punto al centro dell’interesse comune che è quello di avere armonia tra l’amministrazione comunale e la squadra e soprattutto quello di arrivare ad avere uno stadio riqualificato perché questo è l’obiettivo di tutti”.

Dopo la dichiarazione d’intenti e la disponibilità economica manifestata dal club, la palla passa ora alla burocrazia. L’amministrazione procederà infatti con le necessarie interlocuzioni per evadere tutti i passaggi giuridici e amministrativi imposti dalla normativa vigente.

Parallelamente all’avanzamento dei cantieri, l’attenzione di Palazzo Vecchio è proiettata sul traguardo internazionale di Euro 2032. L’amministrazione è al lavoro per ultimare il dossier necessario a ospitare la competizione calcistica, un faldone che dovrà essere consegnato perentoriamente entro il 31 luglio. Pur preferendo non sbilanciarsi in stime percentuali sulle reali possibilità di successo della candidatura, la prima cittadina ha confermato che l’impianto è già stato oggetto di alcuni sopralluoghi preliminari.

“Il nostro obiettivo è quello di arrivare a candidare Firenze e gli europei, poi ovviamente le valutazioni verranno fatte nelle sedi opportune”, ha concluso Funaro, ribadendo la massima determinazione dell’ente pubblico: “Il nostro auspicio è quello di poterci essere agli europei perché la città di Firenze merita questo”.