Parla Schiavi: “Carrarese all’altezza della categoria. Ora due finali per non avere rimpianti”

CARRARA – La stagione di serie B entra nella sua fase cruciale e a Carrara l’entusiasmo si mescola alla concentrazione. A tracciare un bilancio dell’annata e a fissare gli obiettivi per il rush finale è il centrocampista Nicolas Schiavi, intervenuto attraverso i canali ufficiali del club azzurro.

Il giocatore ha espresso grande soddisfazione per il percorso della squadra nel torneo cadetto, evidenziando la solidità di un gruppo capace di assorbire i contraccolpi dei passaggi a vuoto. “Anche quest’anno abbiamo dimostrato di essere all’altezza della categoria di Serie B e quanto realizzato in questa stagione non può che renderci orgogliosi”, ha affermato Schiavi. L’atleta ha poi sottolineato come la compattezza dello spogliatoio sia stata la chiave per superare i momenti bui, permettendo alla formazione di mantenere un’elevata intensità negli allenamenti quotidiani.

Il campionato, però, deve ancora emettere i suoi verdetti definitivi. Con sole due gare da disputare e un bottino massimo di sei lunghezze da poter incamerare, la posta in palio è altissima. L’accesso agli spareggi promozione è un traguardo tangibile che la squadra vuole inseguire fino all’ultimo secondo. Nelle parole del centrocampista emerge chiara la portata storica di questa eventualità: “Ci sono ancora sei punti in palio e siamo consapevoli che conquistandoli avremmo grandi possibilità di andare ai playoff, il che rappresenterebbe davvero un qualcosa di veramente leggendario per questa città e per questi tifosi, e questo adesso dev’essere il nostro obiettivo”.

Il primo banco di prova per alimentare questa rincorsa andrà in scena venerdì primo maggio. Il prato di Carrara farà da cornice all’ultima esibizione casalinga della stagione, un appuntamento in cui la squadra spera di congedarsi dal proprio pubblico nel migliore dei modi. L’ostacolo da superare si chiama Cesena, una sfida che si preannuncia complessa proprio in virtù degli obiettivi incrociati: anche la formazione romagnola scenderà in campo per assicurarsi un pass per la post-season.

Consapevoli delle insidie, gli azzurri stanno curando la preparazione nei minimi dettagli. “Ci teniamo a regalare loro un’altra grande gioia”, ha concluso Schiavi riferendosi alla tifoseria locale, ribadendo la determinazione del gruppo nell’affrontare questo fondamentale crocevia del campionato.