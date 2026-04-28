Foreign press review – April 20, 2026 Video News 28 Aprile 2026 09:52 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026 Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Odessa sotto attacco. Trump: “conversazioni positive” con Putin e Zelensky Video News Per Peter Thiel l‘Anticristo è (anche) l’Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Roma Tre Orchestra, torna a Garbatella il festival estivo insieme a Inps e Fondazione Roma Video News Gdo: Cassago (Metro), ‘Fieri della partnership con Michelin’ Video News Beck (La Pergola), ‘Stelle Michelin ci motivano a fare sempre meglio’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 21.9 ° C 23.5 ° 21 ° 32 % 2.2kmh 18 % Mar 24 ° Mer 25 ° Gio 19 ° Ven 21 ° Sab 25 ° Ultimi articoli Sport Parla Schiavi: “Carrarese all’altezza della categoria. Ora due finali per non avere rimpianti Economia Quasi 8mila soci e un livello sempre più alto: il Toscano Igp conquista la vetta degli oli toscani Economia Il commercio toscano resta a galla: Livorno e Firenze trainano i consumi, ma pesa il turismo ‘mordi e fuggi’ Cultura ed Eventi Il primo ‘ping’ partì all’ombra della Torre: così l’Ateneo pisano ha scritto la storia del web Cultura ed Eventi Toscana, da maggio weekend con ingressi gratuiti nei principali siti archeologici SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026 Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video news Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026 Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano”