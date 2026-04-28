Il commercio toscano resta a galla: Livorno e Firenze trainano i consumi, ma pesa il turismo ‘mordi e fuggi’

FIRENZE – Il commercio al dettaglio italiano inizia ad accusare i colpi delle tensioni geopolitiche internazionali, ma la Toscana riesce a mantenere la linea di galleggiamento. È quanto emerge dai dati di marzo 2026 diffusi dall’Osservatorio permanente sui consumi Confimprese-Jakala, che fotografa una spesa delle famiglie improntata alla massima cautela.

Se il quadro nazionale registra infatti una flessione dell’1,3% a valore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il territorio toscano fa segnare un debolissimo segno più, attestandosi a un +0,2%. Un equilibrio che gli analisti definiscono fragile: la regione si piazza a metà strada tra le aree del Paese in forte contrazione e una vera e propria ripresa economica, frenata dalla prudenza dei cittadini residenti.

Livorno in testa, Firenze frenata dal turismo veloce

A tenere a galla il dato regionale sono i centri urbani maggiori, capaci di intercettare flussi esterni e mantenere vitale il settore dei servizi. A guidare la classifica toscana è Livorno, che registra la performance migliore con un incremento del 2,1%. Segue a ruota Firenze con un +1,9%, mentre Pistoia scivola in territorio lievemente negativo segnando un -0,1%.

Il dato del capoluogo fiorentino, seppur positivo, nasconde però un’insidia strutturale legata alle dinamiche dei visitatori. L’Osservatorio evidenzia infatti come il turismo sia diventato sempre più ‘mordi e fuggi’: le presenze sono numerose, ma la permanenza si riduce a uno o due giorni al massimo. I flussi si concentrano quasi esclusivamente in aree circoscritte, come la zona degli Uffizi, il Duomo e Ponte Vecchio, lasciando sguarniti i distretti commerciali secondari, che rappresentano invece il cuore pulsante dei ricavi per il settore retail.

Il contesto nazionale: pesano guerra e inflazione

Allargando lo sguardo all’intera Penisola, l’incertezza generata dal conflitto in Medio Oriente si sta traducendo in un forte attendismo. Con il Fondo Monetario Internazionale che stima per l’Italia una crescita limitata allo 0,5% per il biennio in corso, le famiglie preferiscono risparmiare, mentre le imprese faticano a scaricare sui prezzi finali l’aumento dei costi operativi.

A livello merceologico, il calo italiano colpisce tutti i comparti. Ristorazione e abbigliamento-accessori perdono lo 0,9%, mentre il resto del retail scende del 2,0%. Analizzando invece i canali di vendita, gli unici a salvarsi dal segno meno sono i centri commerciali (+0,5%). Soffrono i negozi di prossimità (-1,3%) e le vie dello shopping cittadino (-1,2%).

A sintetizzare la delicatezza del momento è Mario Maiocchi, direttore del centro studi Confimprese: “I primi effetti dell’incertezza dovuti alla guerra in Medio Oriente si vedono già e colpiscono trasversalmente tutti settori di attività. Ci aspettiamo grande volatilità negli andamenti, i consumatori adottano comportamenti più prudenti, penalizzando in particolare alcuni comparti del retail. È un segnale che va letto con attenzione: più che un semplice rallentamento congiunturale, evidenzia la fragilità della domanda interna rispetto a shock esterni. Per il retail significa volumi in indebolimento e margini sotto pressione, in un contesto già complesso. Senza un rafforzamento della fiducia e un contenimento delle spinte sui costi, il rischio è che la debolezza dei consumi si prolunghi anche nei prossimi mesi”.