25.5 C
Firenze
martedì 28 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Andrea Pieri alla guida della Federazione Italiana Nuoto: le congratulazioni di Giani

Vertice rinnovato per gli sport acquatici. Un dirigente fiorentino prende in mano il comando, ricevendo elogi dalle istituzioni toscane

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Il presidente Giani con Andrea Pieri
Foto di: Toscana Notizie
1 ' di lettura

Novità ai vertici della Federazione Italiana Nuoto. In seguito alla nomina di Paolo Barelli a sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, la guida della Fin passa nelle mani di Andrea Pieri. Il dirigente, che ricopriva già la carica di vice presidente vicario, ha ricevuto ufficialmente la delega per esercitare le funzioni di presidente. Grazie a questo nuovo incarico, sarà proprio Pieri a rappresentare la Federazione all’interno del Consiglio nazionale del CONI.

La notizia ha trovato un’accoglienza particolarmente calorosa in Toscana, territorio in cui il neo-delegato ha costruito una solida e riconosciuta carriera dirigenziale. Pieri è infatti una figura centrale nel panorama sportivo locale, essendo il presidente della Rari Nantes Florentia, storica e prestigiosa società polisportiva del capoluogo fiorentino, e avendo svolto un ruolo chiave per la crescita del movimento regionale del nuoto e della pallanuoto.

A farsi portavoce del compiacimento del territorio è stato il presidente Giani, che ha voluto rivolgere un messaggio di auguri al nuovo vertice federale: “Il fatto che Andrea Pieri sia al vertice del nuoto italiano riempie di soddisfazione tutti i toscani che lo conoscono per il suo ruolo di presidente della Rari Nantes Florentia, la storica e blasonata società di nuoto della città di Firenze, ma anche per le funzioni da lui esercitate a livello regionale per il movimento del nuoto e della pallanuoto”.

Sottolineando le doti manageriali del dirigente, Giani ha poi concluso: “Un grande incoraggiamento dunque per questo nuovo incarico che Andrea va ad esercitare. Siamo convinti che la sua grande esperienza e le sue capacità, che ben conosciamo in Toscana, potranno dare un contributo sempre più importante anche a livello nazionale”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.5 ° C
26.8 °
24.3 °
36 %
2.6kmh
0 %
Mar
24 °
Mer
26 °
Gio
20 °
Ven
21 °
Sab
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2088)ultimora (1016)Video Adnkronos (316)ImmediaPress (299)Tecnologia (82)salute (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati