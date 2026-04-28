Andrea Pieri alla guida della Federazione Italiana Nuoto: le congratulazioni di Giani

Novità ai vertici della Federazione Italiana Nuoto. In seguito alla nomina di Paolo Barelli a sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, la guida della Fin passa nelle mani di Andrea Pieri. Il dirigente, che ricopriva già la carica di vice presidente vicario, ha ricevuto ufficialmente la delega per esercitare le funzioni di presidente. Grazie a questo nuovo incarico, sarà proprio Pieri a rappresentare la Federazione all’interno del Consiglio nazionale del CONI.

La notizia ha trovato un’accoglienza particolarmente calorosa in Toscana, territorio in cui il neo-delegato ha costruito una solida e riconosciuta carriera dirigenziale. Pieri è infatti una figura centrale nel panorama sportivo locale, essendo il presidente della Rari Nantes Florentia, storica e prestigiosa società polisportiva del capoluogo fiorentino, e avendo svolto un ruolo chiave per la crescita del movimento regionale del nuoto e della pallanuoto.

A farsi portavoce del compiacimento del territorio è stato il presidente Giani, che ha voluto rivolgere un messaggio di auguri al nuovo vertice federale: “Il fatto che Andrea Pieri sia al vertice del nuoto italiano riempie di soddisfazione tutti i toscani che lo conoscono per il suo ruolo di presidente della Rari Nantes Florentia, la storica e blasonata società di nuoto della città di Firenze, ma anche per le funzioni da lui esercitate a livello regionale per il movimento del nuoto e della pallanuoto”.

Sottolineando le doti manageriali del dirigente, Giani ha poi concluso: “Un grande incoraggiamento dunque per questo nuovo incarico che Andrea va ad esercitare. Siamo convinti che la sua grande esperienza e le sue capacità, che ben conosciamo in Toscana, potranno dare un contributo sempre più importante anche a livello nazionale”.