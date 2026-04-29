Firenze in vendita la casa di Galileo, il valore è 12,5 milioni

FIRENZE – La casa di Galileo in vendita a Firenze torna al centro dell’attenzione immobiliare internazionale. La storica dimora in Costa San Giorgio, nel cuore dell’Oltrarno, arriva sul mercato con una richiesta di circa 12,5 milioni di euro. Qui visse per alcuni anni Galileo Galilei, che dalla torre osservava il cielo e sviluppava studi destinati a cambiare la storia della scienza moderna.
La proprietà sorge a circa 300 metri dal Ponte Vecchio e a pochi passi dal Giardino Bardini, in una delle zone più panoramiche della città.
La dimora si estende su più livelli per un totale di circa 642 metri quadrati interni, oltre a più di 300 metri quadrati di spazi esterni tra giardino e terrazze. La torre rappresenta il fulcro della proprietà. Fonti storiche indicano che lo scienziato utilizzava la torre per le sue osservazioni astronomiche.
Gli ambienti interni combinano elementi storici e soluzioni moderne. Il piano terra ospita una zona living, una cucina con affaccio sulla veranda e accesso diretto al giardino. I livelli superiori includono un ampio soggiorno con camino, una sala da pranzo, una cucina su due livelli e una suite padronale con studio privato.
Il giardino privato, di circa 330 metri quadrati, costituisce una rarità nel centro storico. Lo spazio permette di organizzare eventi fino a 120 persone, garantendo allo stesso tempo privacy e tranquillità.
Un imprenditore statunitense possiede attualmente l’immobile: lo acquistò come residenza familiare. Ora ha deciso di venderlo per avvicinarsi ai figli che studiano all’estero.