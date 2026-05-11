Bambino di cinque anni morto al Meyer, aperto un fascicolo per omicidio colposo in procura

FIRENZE – La Procura di Firenze ha ufficialmente aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla tragica scomparsa del bambino di 5 anni, deceduto nella notte tra l’8 e il 9 maggio durante un ricovero all’ospedale pediatrico Meyer. L’inchiesta, che al momento non vede alcun nome iscritto nel registro degli indagati, è un atto necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti irripetibili volti a fare luce sulle cause di una morte definita dagli stessi vertici ospedalieri come “improvvisa e inaspettata”.

Negli uffici del Palazzo di Giustizia trapela che i magistrati hanno già provveduto al sequestro e all’acquisizione delle cartelle cliniche del piccolo paziente. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire l’intero percorso assistenziale del bambino, che era stato sottoposto a valutazioni gastroenterologiche e ricoveri tra il pronto soccorso e il reparto di chirurgia pediatrica prima della notte fatale.

Il passaggio cruciale dell’indagine è atteso con il conferimento dell’incarico per l’autopsia. L’esame autoptico, che verrà eseguito nelle prossime ore, dovrà stabilire se il decesso sia riconducibile a una complicazione clinica imprevedibile, a una patologia preesistente non diagnosticata o se vi siano stati eventuali profili di negligenza o errore nelle cure prestate.

La direzione del Meyer ha già ribadito la propria totale collaborazione con l’autorità giudiziaria per chiarire ogni aspetto della vicenda.